Đa dạng nguồn học bổng cho sinh viên

Đại diện Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế trao học bổng cho sinh viên

Tạo động lực trong học tập, rèn luyện

Sinh viên năm cuối Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Đinh Thanh Thiên cho biết, trong suốt những năm học vừa qua, em nhiều lần được nhận học bổng khuyến khích học tập từ Quỹ Thiện Tâm. Theo Thiên, mỗi suất học bổng không chỉ mang giá trị về mặt tài chính mà còn là sự ghi nhận đối với những nỗ lực trong học tập.

“Học bổng là nguồn động viên rất lớn đối với em. Khi nhận được, em cảm thấy những cố gắng của mình được trân trọng và có thêm động lực để tiếp tục cố gắng trên con đường đã lựa chọn”, Thiên chia sẻ.

Thực tế cho thấy, với không ít sinh viên, học bổng là nguồn hỗ trợ thiết thực, giúp giảm bớt chi phí học tập, sinh hoạt và phần nào san sẻ gánh nặng với gia đình. Đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học bổng còn là điểm tựa quan trọng để các em tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập, hạn chế nguy cơ phải bỏ học giữa chừng vì áp lực kinh tế. Khi bớt đi nỗi lo tài chính, sinh viên có điều kiện tập trung hơn vào học tập, rèn luyện kỹ năng mềm và tham gia các hoạt động đoàn - hội, hoạt động vì cộng đồng.

Theo ông Thái Nhật Trường, Phó Trưởng phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, hiện nay nhà trường đang triển khai nhiều nguồn học bổng khác nhau nhằm hỗ trợ và khuyến khích sinh viên học tập, rèn luyện. Trong đó, học bổng khuyến khích học tập được trích từ nguồn thu học phí theo quy định, cùng với đó là các học bổng tài trợ, xã hội hóa đến từ các tổ chức, doanh nghiệp, quỹ học bổng, cựu sinh viên và cá nhân trong, ngoài nước.

Ngoài học bổng khuyến khích học tập, nhà trường còn thực hiện các chính sách học bổng theo quy định của Nhà nước dành cho sinh viên thuộc diện ưu đãi, sinh viên dân tộc thiểu số và sinh viên ở vùng khó khăn. Riêng nguồn kinh phí trích từ học phí để chi học bổng khuyến khích học tập mỗi năm học lên đến gần 5 tỷ đồng. Song song với đó, các tổ chức, doanh nghiệp và quỹ học bổng trong và ngoài nước cũng hỗ trợ khoảng 3 tỷ đồng mỗi năm.

Xã hội hóa học bổng

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế xác định xã hội hóa học bổng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được triển khai thông qua việc chủ động kết nối, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức, gắn hoạt động đào tạo với trách nhiệm xã hội. Quy trình xét và trao học bổng được thực hiện công khai, minh bạch, qua đó tạo niềm tin cho các đơn vị tài trợ, đồng thời phát huy vai trò của cựu sinh viên và các đối tác trong việc đồng hành hỗ trợ sinh viên.

Nhiều chương trình học bổng được trường lồng ghép với hoạt động thực tập, tuyển dụng và phát triển kỹ năng, góp phần nâng cao tính bền vững của nguồn hỗ trợ. Bên cạnh học bổng khuyến khích học tập, nhà trường còn triển khai các học bổng hỗ trợ sinh viên vượt khó học tốt. Các học bổng tài năng, học bổng thành tích dành cho sinh viên đạt giải cao trong học tập, nghiên cứu khoa học và các cuộc thi học thuật, văn hóa - thể thao cũng được duy trì thường xuyên. Nhà trường đồng thời triển khai các học bổng theo chương trình, dự án hợp tác, hướng đến từng nhóm sinh viên cụ thể theo tiêu chí của đơn vị tài trợ.

Tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, TS. Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện nay trường đang triển khai nhiều nguồn học bổng dành cho sinh viên. Trong đó, nổi bật là học bổng khuyến khích học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được trích 8% từ nguồn thu học phí sinh viên chính quy. Bên cạnh đó là các học bổng xã hội hóa do tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ; học bổng đột xuất hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn đặc biệt và các học bổng chính sách theo quy định của Nhà nước.

Để mở rộng nguồn học bổng xã hội hóa, nhà trường chủ động kết nối với doanh nghiệp, tổ chức và cựu sinh viên; xây dựng cơ chế tiếp nhận, quản lý và sử dụng học bổng công khai, minh bạch. Đồng thời, lồng ghép công tác vận động học bổng trong các sự kiện lớn và phát huy vai trò của các đơn vị chức năng, đoàn thanh niên, hội sinh viên trong việc kết nối, giới thiệu nguồn học bổng.

Ở cấp Đại học Huế, TS. Lê Văn Tường Lân, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông tin: Thời gian qua, Đại học Huế đã phối hợp với nhiều đối tác trong và ngoài nước, các quỹ, tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp để trao học bổng và triển khai các chương trình hợp tác. Qua đó, Đại học Huế đóng vai trò kết nối, giới thiệu sinh viên đủ điều kiện và phối hợp tổ chức trao học bổng, góp phần tăng cường nguồn lực xã hội hỗ trợ sinh viên.

Hiện nay, các nguồn học bổng tại Đại học Huế khá đa dạng, với giá trị mỗi suất từ 2 triệu đến 20 triệu đồng, dành cho nhiều đối tượng sinh viên như: sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên học tập tốt, sinh viên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, sinh viên có năng lực ngoại ngữ, con thương binh - liệt sĩ. Hàng năm, Đại học Huế còn trích khoảng 600 triệu đồng từ Quỹ Khuyến khích tài năng để khen thưởng sinh viên đạt kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc toàn khóa.

Thời gian tới, các trường thành viên, khoa trực thuộc Đại học Huế tiếp tục duy trì và sử dụng hiệu quả các nguồn học bổng hiện có, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và các quỹ học bổng dài hạn. Mục tiêu là đa dạng hóa các loại học bổng, gắn với nhu cầu thực tiễn, hỗ trợ sinh viên không chỉ trong học tập mà còn trong nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.