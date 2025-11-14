  • Huế ngày nay Online
Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ người dân thiệt hại do lũ lụt

HNN.VN - Chiều 14/11, tại số 119 Vạn Xuân, Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế phối hợp UBND phường Kim Long và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường tổ chức cấp phát 100 suất quà cho người dân địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi trận lũ lụt vừa qua. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình hỗ trợ khẩn cấp mà Hội đang triển khai trên toàn địa bàn thành phố.

  Trao quà cho người dân chịu thiệt hại bởi đợt lũ lụt vừa qua

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế đã phát động lời kêu gọi đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ. Nhờ đó, đến thời điểm hiện tại, Hội đã tiếp nhận hàng hóa và tiền mặt với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng do 15 tổ chức và cá nhân đóng góp. Đây là nguồn lực quan trọng giúp công tác cứu trợ được triển khai nhanh chóng và hiệu quả.

Bắt đầu từ 30/10 đến nay, Hội đã tổ chức trao hàng cứu trợ và tiền mặt đến đúng đối tượng tại hơn 20 xã, phường bị ảnh hưởng. Các phần quà chủ yếu gồm nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu và khoản hỗ trợ tiền mặt giúp người dân sớm khôi phục sinh kế sau thiên tai.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ cho biết chương trình sẽ không dừng lại ở đây. Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục khảo sát và tìm đến các địa phương chịu ảnh hưởng do lũ lụt để trao thêm các suất quà, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau lũ.

Phạm Phước Châu
