Xây dựng nhà “Đại đoàn kết” và sửa chữa nhà ở cho người có công Phú Lộc

Các đại biểu khởi công xây nhà Đại đoàn kết

Gia đình bà Lê Thị Tình thuộc diện đặc biệt khó khăn. Bà Tình làm phụ hồ nuôi 3 con ăn học lại thường xuyên đau ốm, gia đình đang gặp khó khăn về nhà ở.

Căn nhà được khởi công xây dựng theo cấu trúc nhà cấp 4, tường xây, mái lợp tôn, có diện tích 60m2, tổng kinh phí xây dựng khoảng 120 triệu đồng, trong đó Ban Vận động Quỹ vì người nghèo thành phố Huế hỗ trợ 60 triệu đồng; một phần kinh phí gia đình bỏ ra và các lực lượng địa phương hỗ trợ ngày công.

Ngoài khởi công xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà Tình, dịp này, UBND xã Phú Lộc cũng sẽ khởi công sửa chữa 2 nhà ở cho người có công trên địa bàn vào ngày 3/12. Đó là căn nhà của bà Nguyễn Thị Trang, thương binh dưới 81% tại thôn Mũi Né và căn nhà của bà Nguyễn Thị Trinh, thương binh dưới 81% tại thôn 7.

Mỗi căn nhà sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn tài trợ của Tạp chí Điều Dưỡng Việt Nam, Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam cùng Trường Cao đẳng Ngoại ngữ công nghệ và Truyền thông. Ngoài kinh phí sửa nhà, các đơn vị cũng sẽ hỗ trợ một khoản kinh phí để hai gia đình sắm sửa các vật dụng thiết yếu. Kế hoạch sửa chữa nhà phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.