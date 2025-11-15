  • Huế ngày nay Online
Bộ Công an hỗ trợ 5 tỷ đồng giúp TP.Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

HNN.VN - Ngày 15/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định đã tiếp nhận 5 tỷ đồng hỗ trợ Nhân dân thành phố khắc phục hậu quả mưa lũ từ Bộ Công an.

Chủ tịch UBND TP.Huế Phan Thiên Định (thứ 3, từ trái sang) tiếp nhận số tiền hỗ trợ 5 tỷ đồng từ Bộ Công an 

Đợt mưa lũ vừa qua, Nhân dân TP.Huế đã gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhất là khi "lũ chồng lũ" với ba đợt lũ liên tiếp chỉ trong vòng 10 ngày. Phát huy truyền thống tốt đẹp "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của lực lượng Công an nhân dân và thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", ngay khi mưa lũ xảy ra, Bộ Công an đã hỗ trợ 50 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cấp phát ngay cho người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, hơn 15 đoàn công tác của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố cũng đã đến thăm, hỗ trợ người dân thành phố về nhu yếu phẩm, trang thiết bị, phương tiện, tiền mặt với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Huế đã trao số tiền hỗ trợ 5 tỷ đồng từ Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân để góp phần hỗ trợ TP. Huế khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự hỗ trợ kịp thời của ngành Công an, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Đây còn là nguồn động viên to lớn tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn trước mắt và tiếp tục hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Minh Nguyên
