Ban hành nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Trần Hải)

Theo Nghị quyết số 22-NQ/TW (Nghị quyết), công tác bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân.

Trong mục tiêu tổng quát, Nghị quyết nêu rõ, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ và tạo nền tảng thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các mục tiêu và chủ trương chiến lược của Đảng. Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2030, hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm; hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia; khẳng định vị thế, vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, Nghị quyết nêu rõ 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, Nghị quyết nhấn mạnh, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế thực hiện phương thức Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước, gắn với hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược An ninh quốc gia phù hợp với địa bàn, lĩnh vực được phân công.

Tập trung bảo vệ vai trò lãnh đạo, nền tảng tư tưởng và sự vững mạnh của Đảng, Nhà nước. Chủ động đẩy lùi nguy cơ, thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. Kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; kiên trì, nhất quán nguyên tắc "không chọn bên" và chính sách quốc phòng "bốn không". Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ nội bộ, bảo vệ chính trị nội bộ.

Chủ động các phương án bảo vệ an ninh, trật tự trước mọi tình huống bất thường, âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động kích động khủng bố phá hoại. Bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi; chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới. Xây dựng cơ chế huy động nguồn lực và mô hình phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng an ninh, quân sự và dân sự trong ứng phó với các thách thức trên không gian mạng. Tăng cường bảo đảm an ninh văn hóa tư tưởng; làm tốt công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa xã hội, lý tưởng cách mạng.

Bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường, chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại. Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân thật sự trở thành trụ cột của Chiến lược An ninh quốc gia. Xây dựng và hoàn thiện khung chiến lược quốc gia về an ninh con người làm nền tảng điều phối các chính sách liên quan. Mở rộng hợp tác an ninh cân bằng, linh hoạt. Mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh con người, xác định đây là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới…

Nghị quyết số 22-NQ/TW ban hành thay thế Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.

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