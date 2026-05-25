Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy

Một vở kịch về tác tại và phòng, chống ma túy

Chương trình tập trung cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thực trạng ma túy hiện nay, các loại ma túy phổ biến như heroin, ma túy đá, thuốc lắc, thuốc lá điện tử chứa chất cấm, “nước vui”, “bóng cười”… cùng những thủ đoạn lôi kéo ngày càng tinh vi nhắm vào giới trẻ. Bên cạnh đó, sinh viên còn được phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến phòng, chống ma túy; các chế tài xử lý hành chính, hình sự đối với hành vi sử dụng, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của sinh viên; giúp người học hiểu rõ những tác hại nghiêm trọng của ma túy đối với sức khỏe thể chất, tinh thần, kết quả học tập, tương lai nghề nghiệp và đời sống xã hội. Đồng thời, sinh viên được trang bị thêm kỹ năng nhận biết dấu hiệu sử dụng ma túy, kỹ năng từ chối, tự bảo vệ bản thân trước các cám dỗ và nguy cơ trong môi trường học đường.

Ngoài phần tuyên truyền lý thuyết, chương trình còn lồng ghép nhiều hoạt động tương tác, trao đổi trực tiếp với sinh viên và đặc biệt là phần diễn cảnh tái hiện tình huống sinh viên bị dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy. Tiểu phẩm phản ánh chân thực hậu quả của ma túy đối với sức khỏe, học tập, gia đình và tương lai của người trẻ, góp phần giúp sinh viên dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ và nâng cao ý thức phòng tránh trong thực tế.

Hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh; lan tỏa thông điệp sống tích cực, văn minh và “nói không với ma túy” trong sinh viên và cộng đồng xã hội.