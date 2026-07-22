Trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa

Đoàn viên, thanh niên tham gia Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Là địa bàn miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, các xã vùng cao A Lưới luôn được xác định là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán người. Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm, cải thiện thu nhập và sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một bộ phận người dân, các đối tượng thường sử dụng chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”, môi giới việc làm hoặc kết bạn qua mạng xã hội để dụ dỗ, lừa đưa nạn nhân ra nước ngoài.

Trước thực trạng đó, Ban Giám đốc Công an TP. Huế đã chỉ đạo công an các xã vùng cao đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập trung vào những nhóm có nguy cơ cao như phụ nữ, học sinh và thanh, thiếu niên. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an các xã A Lưới đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và các trường học tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người.

Tại các xã A Lưới 1 và A Lưới 5, gần 180 cán bộ, hội viên phụ nữ được trang bị kiến thức về phương thức, thủ đoạn của tội phạm, kỹ năng nhận diện dấu hiệu nghi vấn và cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm, góp phần nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân và gia đình. Cùng với đó, Công an xã A Lưới 5 phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền chuyên đề về quyền trẻ em, phòng ngừa lao động trẻ em và phòng, chống mua bán người cho 120 học sinh, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Hương Nguyên. Tại Trường Tiểu học và THCS Hồng Hạ, hơn 230 học sinh và giáo viên cũng được trang bị kiến thức thông qua các tình huống thực tế và hoạt động giao lưu, hỏi đáp.

Tham gia buổi tuyên truyền, em Hồ Khánh Linh, học sinh Trường Tiểu học và THCS Hồng Hạ cho biết những câu chuyện và tình huống thực tế giúp bản thân hiểu rõ hơn các thủ đoạn của tội phạm mua bán người, đặc biệt là chiêu trò dụ dỗ qua mạng xã hội. Từ đó, giúp các bạn trẻ biết cách tự bảo vệ bản thân và chia sẻ những kiến thức bổ ích với bạn bè, người thân để cùng nâng cao cảnh giác.

Chủ động đấu tranh, ngăn chặn từ sớm

Lực lượng chức năng TP. Huế xác định đấu tranh, phát hiện và xử lý tội phạm mua bán người là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Những năm qua, thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống mua bán người , qua đó kiểm soát tốt tình hình, không để hình thành các đường dây, ổ nhóm hoạt động trên địa bàn.

Theo Công an TP. Huế, nhiều vụ việc phức tạp đã được phát hiện, xử lý kịp thời. Điển hình là chuyên án triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi sang Campuchia. Từ việc chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng, giải cứu thành công 3 nạn nhân, góp phần ngăn chặn hành vi phạm tội trước khi gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cũng tiếp nhận, điều tra đường dây môi giới mua bán thận do Tăng Thị Hoàn thực hiện. Qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng lợi dụng quá trình hiến thận để làm quen với các đầu mối môi giới, sau đó tìm kiếm người có nhu cầu mua, bán thận nhằm thu lợi bất chính. Vụ việc cho thấy các hành vi liên quan đến mua bán người và mua bán mô, bộ phận cơ thể người đang diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp.

Trung tá Lê Ngọc Minh, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế cho biết: Thời gian gần đây, lực lượng công an đã phát hiện, điều tra nhiều vụ mua bán người sang Campuchia, Lào hoặc lợi dụng các địa bàn này làm nơi trung chuyển để lừa bán nạn nhân sang nước thứ ba. Đáng chú ý, từ năm 2022 đến nay, nạn nhân là nam giới có xu hướng gia tăng, chủ yếu bị mua bán nhằm mục đích bóc lột sức lao động.

Tại buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người dành cho đoàn viên và thanh niên, Trung tá Lê Ngọc Minh nhấn mạnh, cùng với sự thay đổi về cơ cấu nạn nhân, phương thức hoạt động của các đối tượng cũng ngày càng tinh vi. Thay vì tiếp cận trực tiếp như trước, các đối tượng triệt để lợi dụng Facebook, Zalo và nhiều nền tảng mạng xã hội khác để kết bạn, tạo lòng tin rồi dụ dỗ bằng những lời mời “việc nhẹ, lương cao”, xuất khẩu lao động, môi giới hôn nhân hoặc du lịch miễn phí. Sau khi nạn nhân mắc bẫy, chúng đưa sang nước ngoài để cưỡng bức lao động, bóc lột tình dục hoặc yêu cầu gia đình nộp tiền chuộc.

Công an TP. Huế khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các lời mời gọi việc làm thu nhập cao, kết hôn với người nước ngoài hoặc xuất khẩu lao động không rõ nguồn gốc; không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân trên mạng xã hội và cần kiểm chứng kỹ thông tin trước khi quyết định đi học tập, làm việc hoặc xuất cảnh. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến mua bán người, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để được hỗ trợ, xử lý.