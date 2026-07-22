Thành ủy Huế ban hành Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang

Một đám tang ở Huế. Ảnh minh họa

Theo Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa; trong đó có việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. Nhờ đó, việc tổ chức tang lễ trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước từng bước được nâng lên; việc tổ chức tang lễ ngày càng trang nghiêm, tiết kiệm, hạn chế các hủ tục, giảm tình trạng tổ chức linh đình, phô trương; việc an táng từng bước phù hợp với quy hoạch nghĩa trang và khuyến khích thực hiện hỏa táng.

Chỉ thị chỉ rõ vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục như tình trạng tổ chức tang lễ kéo dài nhiều ngày, đốt và rải vàng mã với số lượng lớn, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông, xây dựng lăng mộ phô trương, lãng phí, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và môi trường.

Để tạo chuyển biến mới trong xây dựng nếp sống văn minh, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và thành phố; đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; đồng thời bổ sung tiêu chí "tang văn minh, tiến bộ" vào hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và khu dân cư.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. Trong đó, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện, vận động gia đình, người thân chấp hành các quy định; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang được xác định là một tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm; trường hợp không chấp hành sẽ được xem xét là vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm.

Chỉ thị cũng yêu cầu Đảng ủy HĐND và Đảng ủy UBND thành phố rà soát, hoàn thiện chính sách hỗ trợ kinh phí đối với các gia đình thực hiện hỏa táng; đồng thời điều chỉnh quy hoạch hệ thống nghĩa trang theo hướng đồng bộ, hiện đại, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Thành phố sẽ ban hành các quy định quản lý nghĩa trang, quy định cụ thể về diện tích, kích thước, khoảng cách và kiến trúc phần mộ phù hợp với quy hoạch, cảnh quan và bảo vệ môi trường; đồng thời phát triển hệ thống dịch vụ việc tang bảo đảm chất lượng, thuận tiện, văn minh và có cơ chế huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong việc tổ chức tang lễ.

Đáng chú ý, chỉ thị quy định việc tổ chức tang lễ phải bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm, văn minh; thời gian từ khi người mất đến khi đưa tang không quá 72 giờ; không đốt, rải vàng mã; không sử dụng âm thanh vượt quy định; không tổ chức ăn uống linh đình; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trái quy định gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Đối với các khu chung cư, nhà cao tầng, cần bố trí không gian phù hợp để tổ chức tang lễ; đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tang thực hiện theo phong tục tập quán nhưng vẫn phải bảo đảm thời gian để tang, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng việc tang để trục lợi, mê tín dị đoan hoặc vi phạm quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân và các tổ chức tôn giáo thực hiện nghiêm các quy định; phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trở thành tiêu chí quan trọng trong các phong trào thi đua và cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Theo chỉ thị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được phân công phụ trách địa bàn có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành, đoàn thể tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp và Nhân dân; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả triển khai chỉ thị trong toàn thành phố.