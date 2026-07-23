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ClockThứ Sáu, 24/07/2026 13:12

Đẩy mạnh công tác tuyên giáo, dân vận gắn với đưa nghị quyết vào cuộc sống

HNN.VN - Sáng 24/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; đồng thời phát động Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

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 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Sáu tháng đầu năm 2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ trên lĩnh vực tuyên giáo và dân vận. Trọng tâm là tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tuyên truyền các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp gắn với nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị.

Công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo, thông tin đối ngoại và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố. Ban chủ động định hướng tuyên truyền, xử lý thông tin sai lệch, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng; đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn thành phố tổ chức 65 lớp lý luận chính trị với 4.138 học viên; 100% địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết nghiêm túc. Công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được tăng cường, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Hoàng Khánh Hùng phát động Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phát động Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh tuyên truyền, xem hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phát huy vai trò tiên phong, tạo sức lan tỏa để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia. Các cơ quan báo chí, Ban Xây dựng Đảng và bộ phận Tuyên giáo và Dân vận tăng cường theo dõi, đôn đốc, bảo đảm hội thi được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Đồng chí nhấn mạnh, mục tiêu của hội thi là tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Khánh Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả toàn ngành đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, nhất là chất lượng tham mưu ở một số lĩnh vực, việc nắm bắt dư luận xã hội, tuyên truyền trên không gian mạng và xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”. 

Đồng chí yêu cầu toàn ngành tập trung làm tốt công tác tư tưởng, truyền thông chính sách; nâng cao chất lượng công tác lý luận, báo chí, thông tin đối ngoại; đổi mới công tác dân vận, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cơ sở, nhân rộng các mô hình hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số và khẩn trương rà soát, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII.

 Thành viên tổ thư ký hướng dẫn cách thức tham gia hội thi.

Tại hội nghị, thành viên tổ thư ký hội thi trực tuyến đã hướng dẫn các đại biểu cách thức tham gia Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”; đồng thời giải đáp các nội dung liên quan đến việc đăng ký và tham gia Hội thi trên hệ thống trực tuyến.
ĐỨC QUANG - MINH HIẾU
 Từ khóa:
Đẩy mạnhcông táctuyên giáodân vậnđưa nghị quyếtvào cuộc sống
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