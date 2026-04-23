Khánh thành 2 thư viện thân thiện, trao tặng 96 tủ sách cho các trường học

Các thư viện, tủ sách được đưa vào sử dụng sẽ tạo thói quen đọc sách trong học sinh

Theo đó, Tổ chức Zhi Shan Foundation hỗ trợ Trường THCS Đặng Văn Ngữ xây dựng thư viện thân thiện; đồng thời hỗ trợ Trường Mầm non An Đông thiết lập thư viện đồ chơi, tạo không gian học tập, đọc sách phù hợp với lứa tuổi mầm non.

Dịp này, đơn vị cũng trao tặng 96 tủ sách lớp học cho các trường, gồm: Mầm non An Đông, Mầm non An Tây, Tiểu học Huyền Trân (phường An Cựu); Tiểu học Phú Bình, THCS Tố Hữu, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Phú Xuân) và Mầm non Lâm Tỳ Ni (phường Vỹ Dạ).

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 447 triệu đồng, trong đó Tổ chức Zhi Shan Foundation tài trợ 343 triệu đồng, các trường đối ứng 104 triệu đồng.

Ông Hoàng Trọng Thủy, Trưởng đại diện Tổ chức Zhi Shan Foundation tại Việt Nam cho biết, trong bối cảnh công nghệ số phát triển, việc duy trì thói quen đọc sách có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh. Đọc sách giúp phát triển tư duy, khả năng nhận thức, đồng thời góp phần hạn chế việc lạm dụng thiết bị điện tử. Ông cũng bày tỏ mong muốn, các trường sẽ khai thác hiệu quả tủ sách, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận sách nhiều hơn.