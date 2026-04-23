Khánh thành 2 thư viện thân thiện, trao tặng 96 tủ sách cho các trường học

HNN.VN - Sáng 25/4, tại Trường THCS Đặng Văn Ngữ, Tổ chức Zhi Shan Foundation phối hợp với UBND phường An Cựu tổ chức lễ khánh thành 2 thư viện thân thiện và bàn giao tủ sách cho các trường học trên địa bàn.

 Các thư viện, tủ sách được đưa vào sử dụng sẽ tạo thói quen đọc sách trong học sinh

Theo đó, Tổ chức Zhi Shan Foundation hỗ trợ Trường THCS Đặng Văn Ngữ xây dựng thư viện thân thiện; đồng thời hỗ trợ Trường Mầm non An Đông thiết lập thư viện đồ chơi, tạo không gian học tập, đọc sách phù hợp với lứa tuổi mầm non.

Dịp này, đơn vị cũng trao tặng 96 tủ sách lớp học cho các trường, gồm: Mầm non An Đông, Mầm non An Tây, Tiểu học Huyền Trân (phường An Cựu); Tiểu học Phú Bình, THCS Tố Hữu, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Phú Xuân) và Mầm non Lâm Tỳ Ni (phường Vỹ Dạ).

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 447 triệu đồng, trong đó Tổ chức Zhi Shan Foundation tài trợ 343 triệu đồng, các trường đối ứng 104 triệu đồng.

Ông Hoàng Trọng Thủy, Trưởng đại diện Tổ chức Zhi Shan Foundation tại Việt Nam cho biết, trong bối cảnh công nghệ số phát triển, việc duy trì thói quen đọc sách có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh. Đọc sách giúp phát triển tư duy, khả năng nhận thức, đồng thời góp phần hạn chế việc lạm dụng thiết bị điện tử. Ông cũng bày tỏ mong muốn, các trường sẽ khai thác hiệu quả tủ sách, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận sách nhiều hơn.

MINH HIỀN
Thêm không gian đọc sách thân thiện cho học sinh

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, ngày 23/4, Quỹ Chí Thiện vì trẻ em phối hợp với Trường Tiểu học Thủy Bằng (phường Thủy Xuân) tổ chức khánh thành thư viện thân thiện.

Thêm hai ấn phẩm hay cho Tủ sách Huế

Tuyển tập những bài nghiên cứu về Triều Nguyễn (tập 1 và 2, NXB Thuận Hóa), với hơn 2.700 trang và 165 công trình nghiên cứu tiêu biểu tuyển chọn từ Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển trong hơn 20 năm từ 1991 - 2012.

Khánh thành nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Ngày 18/4, tại Khu kinh tế Vũng Áng, Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) phối hợp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

“Tăng ca, tăng kíp” trên công trường Trường liên cấp các xã A Lưới

Sáng 15/4, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng các Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (gọi tắt Trường liên cấp) ở 2 xã A Lưới 3 và A Lưới 4.

