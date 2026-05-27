Tặng 62 xe đạp cho học sinh khu vực biên giới

HNN.VN - Ngày 27/5, Đồn Biên phòng Hương Nguyên phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình trao quà cho các em học sinh khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn.

Trao tặng xe đạp cho học sinh khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn 

62 chiếc xe đạp và 75 suất quà (gồm sách, vở, bút..), tổng trị giá hơn 120 triệu đồng đã được trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học & THCS Hương Nguyên và trường Tiểu học & THCS Hồng Hạ, thuộc địa bàn xã A Lưới 5.

Đây là nguồn tiếp sức thiết thực, giúp các em học sinh nghèo khu vực biên giới có phương tiện đến trường và có đủ đồ dùng học tập để tiếp tục hành trình nuôi dưỡng ước mơ; nguồn cổ vũ lớn lao, giúp các em tự tin, nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Trong 5 năm qua, lực lượng bộ độ biên phòng thành phố đã phối hợp các cơ quan, tổ chức, mạnh thường quân, trao tặng hàng nghìn chiếc xe đạp cho học sinh nghèo trên hai tuyến biên phòng, giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước và ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cho thế hệ trẻ.

Quỳnh Anh
Rà soát biển báo giao thông trong khu vực Thành nội Huế

Thời gian gần đây, hệ thống biển báo giao thông tại khu vực Thành nội Huế liên tục được điều chỉnh nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc và phục vụ hoạt động du lịch. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều người tham gia giao thông, vẫn còn không ít những bất cập khiến việc lưu thông trong khu vực này gặp khó khăn.

Hoàn thành 100 trường nội trú các xã biên giới trước ngày 30/8/2026

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ, huy động mọi nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp (PTNTLC) Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/8/2026, đưa vào phục vụ năm học mới 2026-2027.

