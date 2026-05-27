Tặng 62 xe đạp cho học sinh khu vực biên giới

Trao tặng xe đạp cho học sinh khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn

62 chiếc xe đạp và 75 suất quà (gồm sách, vở, bút..), tổng trị giá hơn 120 triệu đồng đã được trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học & THCS Hương Nguyên và trường Tiểu học & THCS Hồng Hạ, thuộc địa bàn xã A Lưới 5.

Đây là nguồn tiếp sức thiết thực, giúp các em học sinh nghèo khu vực biên giới có phương tiện đến trường và có đủ đồ dùng học tập để tiếp tục hành trình nuôi dưỡng ước mơ; nguồn cổ vũ lớn lao, giúp các em tự tin, nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Trong 5 năm qua, lực lượng bộ độ biên phòng thành phố đã phối hợp các cơ quan, tổ chức, mạnh thường quân, trao tặng hàng nghìn chiếc xe đạp cho học sinh nghèo trên hai tuyến biên phòng, giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước và ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cho thế hệ trẻ.