Sau một thời gian triển khai, chúng tôi nhận thấy đề án đã từng bước hình thành một hệ thống ấn phẩm có giá trị, góp phần lưu giữ, hệ thống hóa và lan tỏa tri thức về Huế trên nhiều phương diện: lịch sử, văn hóa, con người, di sản.

Điều quan trọng hơn, Tủ sách Huế không chỉ là một “bộ sưu tập sách”, mà đang dần trở thành một không gian tri thức về Huế, nơi kết nối các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và công chúng. Trong bối cảnh Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, việc xây dựng một nền tảng tri thức vững chắc càng có ý nghĩa chiến lược.

Đây là một thực tế mà chúng tôi nhìn nhận rất thẳng thắn. Có ba nguyên nhân chính: Thứ nhất, phần nhiều ấn phẩm đã xuất bản của Tủ sách Huế thuộc dạng chuyên khảo, học thuật, nên chưa thực sự gần gũi với đông đảo công chúng. Thứ hai, hệ thống phát hành còn hạn chế, chủ yếu thông qua các kênh truyền thống qua hình thức trao tặng, chưa phát huy trên thị trường phát hành sách, chưa tận dụng mạnh mẽ các nền tảng số… Thứ ba, công tác truyền thông, quảng bá chưa tương xứng với giá trị của các ấn phẩm.

Nói một cách khác, chúng ta có “nội dung tốt” nhưng “đường đến với người đọc” vẫn còn hẹp. Đây là bài toán mà giai đoạn tới cần giải quyết một cách căn cơ.

Chúng tôi đã và đang liên kết với Nhà xuất bản Thuận Hóa để biên tập, xuất bản các ấn phẩm của Tủ sách Huế. Dự kiến trong tương lai gần sẽ phối hợp với các đơn vị phát hành chuyên nghiệp để đưa sách ra thị trường thông qua các kênh phát hành rộng hơn, kể cả trên các sàn thương mại điện tử.

Tuy nhiên, có thể nói, quá trình này vẫn đang ở giai đoạn “khởi động”. Chúng tôi xác định rằng, trong thời gian tới cần chuyển từ tư duy “xuất bản theo dự án” sang “xuất bản gắn với thị trường”, nhưng vẫn đảm bảo giữ được bản sắc và giá trị học thuật của Tủ sách Huế.

Chúng tôi đang định hướng một số giải pháp. Cụ thể, đa dạng hóa hình thức thể hiện. Ngoài sách chuyên khảo sẽ có các ấn phẩm phổ thông, sách ảnh, sách song ngữ, thậm chí là truyện kể lịch sử, nhằm mở rộng đối tượng độc giả. Cùng với đó, đẩy mạnh truyền thông và kể chuyện di sản, biến mỗi cuốn sách thành một “câu chuyện sống động” thay vì chỉ là tư liệu khô khan. Song song, kết hợp với du lịch và giáo dục để đưa sách vào các không gian như bảo tàng, điểm di tích, trường học; phát triển nền tảng số (xây dựng thư viện số, audiobook, ebook) để người đọc có thể tiếp cận dễ dàng hơn. Chúng tôi tin rằng, khi sách “đi cùng đời sống”, thì giá trị của nó mới thực sự được lan tỏa.

Đây là một nội dung mới, mang tính thị trường hơn. Với các ấn phẩm không thuộc diện đặt hàng của Nhà nước, việc định giá sẽ được thực hiện trên cơ sở: chi phí sản xuất thực tế; giá trị nội dung và hình thức; mặt bằng giá thị trường; đối tượng độc giả hướng tới… Quan điểm của chúng tôi là hài hòa giữa giá trị học thuật và khả năng tiếp cận, tránh để sách trở thành “sản phẩm cao cấp nhưng xa rời công chúng”.

Số hóa là xu thế tất yếu. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ triển khai theo hướng xây dựng thư viện số Tủ sách Huế, tích hợp trên các nền tảng của thành phố, ứng dụng công nghệ AI để tra cứu, dịch thuật. Ngoài ra, phổ biến nội dung, kết nối với hệ sinh thái du lịch thông minh của Huế; bảo đảm bản quyền số và chủ quyền dữ liệu di sản… Mục tiêu không chỉ là “lưu trữ”, mà là kích hoạt một hệ sinh thái tri thức số về Huế, nơi di sản không chỉ được bảo tồn mà còn được “sống” trong đời sống đương đại.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!