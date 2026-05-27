Trao 47 suất học bổng "Nâng bước đến trường" cho học sinh Phú Vang

Trao học bổng cho các em học sinh

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 47 suất học bổng với tổng trị giá 94 triệu đồng (mỗi suất 2 triệu đồng).

"Những suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất, mà trên hết là tấm lòng, là sự sẻ chia của doanh nghiệp và những người con xứ Huế xa quê luôn hướng về quê nhà. Hy vọng đây sẽ là nguồn động viên kịp thời, tiếp thêm nghị lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước trên con đường học tập, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội"- bà Nguyễn Ngọc Minh Thùy – Giám đốc điều hành Quỹ học bổng "Nâng bước đến trường" nhấn mạnh.

Thay mặt chính quyền và nhân dân địa phương, Chủ tịch UBND xã Phú Vang, Lê Đức Lộc bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến những tấm lòng nhân ái; mong muốn trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đơn vị tài trợ để cùng chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.