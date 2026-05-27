Trao 47 suất học bổng "Nâng bước đến trường" cho học sinh Phú Vang

HNN.VN - Chiều 29/5, Công ty Cổ phần Cơ điện Công Luận phối hợp với UBND xã Phú Vang tổ chức chương trình trao tặng học bổng "Nâng bước đến trường" cho các em học sinh tiểu học và THCS có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Trao học bổng cho các em học sinh

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 47 suất học bổng với tổng trị giá 94 triệu đồng (mỗi suất 2 triệu đồng).

"Những suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất, mà trên hết là tấm lòng, là sự sẻ chia của doanh nghiệp và những người con xứ Huế xa quê luôn hướng về quê nhà. Hy vọng đây sẽ là nguồn động viên kịp thời, tiếp thêm nghị lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước trên con đường học tập, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội"- bà Nguyễn Ngọc Minh Thùy – Giám đốc điều hành Quỹ học bổng "Nâng bước đến trường" nhấn mạnh.

Thay mặt chính quyền và nhân dân địa phương, Chủ tịch UBND xã Phú Vang, Lê Đức Lộc bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến những tấm lòng nhân ái; mong muốn trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đơn vị tài trợ để cùng chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Quỳnh Anh
Tặng 62 xe đạp cho học sinh khu vực biên giới

Ngày 27/5, Đồn Biên phòng Hương Nguyên phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình trao quà cho các em học sinh khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn.

Nga dành mức hạn ngạch học bổng lớn nhất cho sinh viên Việt Nam

Tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ ba diễn ra ngày 22/5 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko cho biết, Nga cấp 1.000 suất học bổng chính phủ mỗi năm dành cho sinh viên Việt Nam, đây là một trong những mức hạn ngạch học bổng lớn nhất.

Quản lý thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính

Ngày 19/5, tại hội trường UBND xã Phú Vang, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và tổ chức thi hành pháp luật năm 2026 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các xã, phường Phú Vang, Phú Vinh, Phú Hồ, Thuận An, Mỹ Thượng.

Hội Khuyến học thành phố Huế
Trao 100 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi

Hướng đến kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 16/5, Hội Khuyến học thành phố tổ chức trao học bổng đợt 19/5 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

