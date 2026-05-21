Hỗ trợ phục hồi tái thiết trường học bị ảnh hưởng bởi mưa lũ năm 2025

Những năm gần đây, tình hình thiên tai, mưa bão tại khu vực miền Trung diễn biến ngày càng phức tạp và cực đoan. Sau các đợt mưa lũ năm 2025, nhiều trường học bị hư hại cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học bị ảnh hưởng, nhiều gia đình học sinh gặp khó khăn về sinh kế, dẫn đến nguy cơ gián đoạn việc học tập của các em.

Toàn cảnh buổi tập huấn. 

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức tập huấn triển khai Dự án “Hỗ trợ phục hồi tái thiết trong trường học bị ảnh hưởng bởi mưa lũ năm 2025 tại thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng", do Chính phủ nước Cộng hòa Séc tài trợ thông qua Cục Hợp tác phát triển và Viện trợ nhân đạo thuộc Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc.

Theo đó, dự án sẽ hỗ trợ 4 trường học bị ảnh hưởng sửa chữa và thay thế thiết bị dạy và học (không bao gồm các hạng mục xây dựng phức tạp); hỗ trợ học bổng cho 1.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn mua đồ dùng học tập; đồng thời hỗ trợ cấp phát tiền mặt có điều kiện để mua bồn nước cho các trường bị ảnh hưởng; tổ chức các sự kiện truyền thông nâng cao nhận thức về nước sạch, vệ sinh, phòng ngừa dịch bệnh cho giáo viên và học sinh tập huấn về các kỹ năng sơ cấp cứu; phòng, chống thiên tai trong trường học. 

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, những năm gần đây, tình hình thiên tai, mưa bão tại khu vực miền trung diễn biến ngày càng phức tạp và cực đoan, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, đặc biệt là điều kiện học tập của học sinh tại nhiều địa phương.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nêu rõ, trong bối cảnh mùa mưa bão năm 2026 đang đến gần và các địa phương cũng đang kết thúc năm học cũ và chuẩn bị bước vào năm học mới, việc triển khai dự án lần này có ý nghĩa hết sức thiết thực và kịp thời.

Dự án không chỉ hỗ trợ phục hồi cơ sở vật chất trường học mà còn góp phần tạo điều kiện để học sinh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, có thể yên tâm đến trường, ổn định học tập và giảm bớt những tác động kéo dài sau thiên tai. 

Đồng chí Vũ Thanh Lưu đề nghị, các đại biểu tham dự tập huấn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trao đổi những khó khăn, vướng mắc từ thực tế địa phương để cùng thống nhất giải pháp triển khai hiệu quả.

Đối với Hội Chữ thập đỏ các thành phố và các trường học hưởng lợi, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác rà soát nhu cầu, lựa chọn đối tượng hưởng lợi công khai, minh bạch, bảo đảm sự hỗ trợ đến đúng những trường học và học sinh cần được trợ giúp nhất.

“Bên cạnh việc triển khai đúng kế hoạch, tôi cũng mong muốn các đơn vị quan tâm lồng ghép nội dung nâng cao nhận thức về sơ cấp cứu, phòng ngừa, ứng phó thiên tai cho học sinh và cộng đồng, góp phần tăng cường khả năng chống chịu trước các rủi ro ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu”, đồng chí Vũ Thanh Lưu nhấn mạnh.

Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do cháy nhà

Ngày 24/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ thành phố, cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Thái đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình ông V.H.Y., trú tại tổ dân phố (TDP) Bắc Triều Vịnh, phường Phong Thái không may bị cháy nhà gây thiệt hại về người, tài sản vào chiều ngày 26/3 vừa qua.

“Tăng ca, tăng kíp” trên công trường Trường liên cấp các xã A Lưới

Sáng 15/4, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng các Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (gọi tắt Trường liên cấp) ở 2 xã A Lưới 3 và A Lưới 4.

Các trường học phải công khai đơn vị cung cấp thức ăn, thực phẩm

Chiều 4/4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu tất cả trường học phải công khai đơn vị cung cấp thức ăn, thực phẩm trên trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng.

