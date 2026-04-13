Lan tỏa “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

HNN.VN - Sáng 16/4, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” lần thứ 5 năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên tham gia.

Ra mắt không gian đọc sách "Phú Xuân - Văn hóa và Di sản" Đánh thức "kỳ quan" trong trẻ bằng bộ sách ứng dụng công nghệ ARTặng 600 đầu sách cho cán bộ chiến sĩ và học sinh khu vực biên giớiHọc về cải cách của vua Minh Mạng qua trải nghiệm

Tuyên dương sinh viên tích cực trong phát triển văn hóa đọc 

Chương trình nhằm khuyến khích phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn trường; qua đó góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập. Đồng thời, hoạt động hướng đến việc nâng cao nhận thức, xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh, sinh viên, từng bước hình thành và phát triển văn hóa đọc bền vững trong môi trường học đường.

Bên cạnh đó, nhà trường tạo dựng không gian học tập thân thiện, lành mạnh, giúp sinh viên có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả tự học và phương pháp học tập.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như: Cuộc thi ảnh “Thư viện trong tôi” với chủ đề “Sách - Người bạn thầm lặng”; tuyên dương và trao tặng sách cho các sinh viên tích cực phát triển văn hóa đọc; tập huấn “Kỹ năng siêu đọc sách - Giải tỏa áp lực học đường”. Ngày hội trao đổi sách năm 2026 và lễ phát động cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” cũng được triển khai rộng rãi, thu hút sự quan tâm của học sinh, sinh viên toàn trường.

Dịp này, sinh viên còn được hướng dẫn khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thư viện phục vụ học tập và nghiên cứu.

Cùng ngày, UBND phường Kim Trà tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc năm 2026, thu hút đông đảo giáo viên, phụ huynh và học sinh trên địa bàn tham dự.

 Ngày sách thu hút đông đảo học sinh tham dự 

Tại chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức, như: kể chuyện theo sách với các tác phẩm “Sơn Tinh – Thủy Tinh”, “Cậu bé thông minh”, “Người mẹ một mắt”…; phần chia sẻ sách với các câu chuyện “Sự tích dưa hấu”, “Totto-chan bên cửa sổ”, “Cây khế”… Các tiết mục được chuẩn bị công phu, thể hiện sự tự tin, sáng tạo và niềm đam mê với sách của học sinh.

Cùng với đó, các gian sách trưng bày, triển lãm và phát động chương trình “Đọc sách vì tương lai” đã giúp học sinh tiếp cận thêm nhiều đầu sách phong phú về các nội dung: lịch sử, khoa học, kỹ năng sống…, qua đó khơi dậy thói quen đọc sách, tinh thần tự học.

Ông Mai Văn Xuân – Phó Chủ tịch UBND phường Kim Trà cho hay, thời gian qua, Kim Trà ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực của phong trào đọc sách trên địa bàn. Thông qua nhiều mô hình, như: xây dựng tủ sách cộng đồng, phát triển thư viện trường học, tổ chức ngày hội đọc sách… đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, CNVC-NLĐ, nhất là học sinh tham gia.

“Để tiếp tục phát huy, các cơ quan, đơn vị, trường học, gia đình và toàn thể người dân trên địa bàn tiếp tục quan tâm, chung tay phát triển văn hóa đọc; tạo điều kiện thuận lợi để mọi người, nhất là thanh thiếu nhi được tiếp cận với sách một cách thường xuyên, hiệu quả”, ông Xuân kêu gọi. 

Tin, ảnh: Hoàng Triều - Hàn Đăng
Quan tâm đào tạo nhân lực cho ngành quản lý đất đai

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và thị trường bất động sản ngày càng minh bạch, chuyên nghiệp, ngành quản lý đất đai và bất động sản đang trở thành lựa chọn hấp dẫn với nhiều học sinh. Không chỉ “khát” nhân lực, lĩnh vực này còn đòi hỏi người học phải hội tụ tư duy pháp lý vững vàng lẫn kỹ năng công nghệ hiện đại để có thể “thực chiến” ngay khi ra trường.

