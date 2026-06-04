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ClockThứ Năm, 04/06/2026 19:43

Khám sức khỏe định kỳ, tăng cường nhân lực y tế trường học

HNN.VN - Đó là một trong những nội dung Quyết định số 973/QĐ-TTg ngày 01/6/2026 do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký phê duyệt “Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035” (Chương trình).

Đối tượng thụ hưởng của chương trình là trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên đang được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đào tạo tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục chuyên biệt.

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 Nhân viên y tế chuyên trách đạt chuẩn chuyên môn theo quy định

Theo mục tiêu giai đoạn 2026-2030, chương trình phấn đấu 100% người học được kiểm tra, khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc bệnh tật ít nhất một lần mỗi năm. Toàn bộ dữ liệu sức khỏe của người học sẽ được cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử, kết nối liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về nhân lực y tế trường học, chương trình đặt mục tiêu 60% cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập có nhân viên y tế chuyên trách đạt chuẩn chuyên môn theo quy định. Đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường nội trú, bán trú và cơ sở giáo dục dành cho người khuyết tật, tỷ lệ này phải đạt 100%.

Bên cạnh đó, 100% cơ sở giáo dục phải có phòng y tế riêng biệt, được trang bị thuốc và thiết bị y tế thiết yếu; bảo đảm nguồn nước uống, nước sinh hoạt đạt chuẩn; tổ chức bữa ăn học đường đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. Các trường mầm non và phổ thông cũng phải thực hiện theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em, học sinh theo quy định.

Chương trình đồng thời đặt mục tiêu 80% cơ sở giáo dục có khu vệ sinh đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu của người học, trong đó có người khuyết tật. Tất cả cơ sở giáo dục phải tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng học đường và sức khỏe tâm thần.

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Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe người học

Giai đoạn 2031-2035, chương trình hướng đến duy trì và nâng cao những kết quả đạt được, đồng thời phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu về nhân lực, cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ người khuyết tật tại các cơ sở giáo dục.

Để thực hiện mục tiêu trên, chương trình đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gồm: hoàn thiện cơ chế, chính sách về sức khỏe học đường; ưu tiên bố trí và đào tạo nhân lực y tế trường học; nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; tăng cường truyền thông và xây dựng các mô hình hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và huy động nguồn lực xã hội.

Trong lĩnh vực cơ sở vật chất, chương trình yêu cầu rà soát, sửa chữa và nâng cấp hệ thống trường học, bảo đảm các điều kiện vệ sinh, ánh sáng phòng học, công trình nước sạch và nhà vệ sinh đáp ứng nhu cầu sử dụng của người học, đặc biệt là người khuyết tật và nữ sinh. Các trường cũng cần tăng cường sân chơi, bãi tập, thiết bị phục vụ giáo dục thể chất và tổ chức bữa ăn học đường an toàn, chất lượng.

Mỗi cơ sở giáo dục phải bố trí phòng y tế và phòng tư vấn học đường riêng biệt, thân thiện; bổ sung trang thiết bị, thuốc thiết yếu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người học.

Đáng chú ý, chuyển đổi số được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm của chương trình. Theo đó, các cơ sở giáo dục sẽ thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học, khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí một số bệnh thường gặp và cập nhật dữ liệu lên hệ thống Sổ sức khỏe điện tử.

Cùng với đó, các công cụ số sẽ được xây dựng để đánh giá tình trạng dinh dưỡng, hỗ trợ xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng trong bữa ăn học đường, đồng thời theo dõi, thống kê và đánh giá sức khỏe người học. Các sản phẩm truyền thông giáo dục sức khỏe cũng được số hóa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chăm sóc sức khỏe học đường trong giai đoạn mới.

Theo VPCP
 Từ khóa:
y tếtrường họcchăm sóc sức khỏekhám sức khỏehọc sinhmầm nonbữa ăndinh dưỡng
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