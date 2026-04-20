  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 21/04/2026 05:19

Không gian đọc sách gắn với trải nghiệm của trẻ thơ

HNN - Không chỉ bó gọn trong hoạt động đọc sách, các bé trong Câu lạc bộ (CLB) “Đọc sách vui vẻ” còn được hướng tới những hoạt động dã ngoại, khám phá thiên nhiên.

 Không gian đọc sách bên ngoài trời của CLB “Đọc sách vui vẻ” giúp các em vừa tiếp cận với tri thức vừa cảm nhận được không khí thoải mái của thiên nhiên

Sáng cuối tuần giữa tháng 4, các em nhỏ trong CLB cùng tụ họp ở công viên Dã Viên nằm giữa dòng Hương xanh mát. Bắt đầu khởi động bằng cuộc thi chạy tiếp sức, vui nhộn, tươi vui. Sau đó, các em nhỏ cùng ngồi quây quần đọc sách về chủ đề nguồn nước, bảo vệ môi trường nước và phòng, chống đuối nước mùa hè. Các bé nhỏ tuổi nhất được mẹ hướng dẫn đọc sách có nhiều tranh ảnh minh họa sinh động. Các bé lớn hơn thì tự tìm sách với hàng chữ dày đặc, vừa đọc vừa suy ngẫm.

Em Khải Hoàn (học sinh lớp 3/4, Trường Tiểu học Thuận Lộc) cho biết, bản thân em đã tham gia CLB được 4 năm. “Em rất thích đọc các loại sách liên quan đến khoa học, nhất là những cuốn có tranh minh họa dễ hiểu. Quá trình đọc sách giúp em có thêm vốn từ, thêm kiến thức và cải thiện được khả năng viết tốt hơn”, em Hoàn bộc bạch.

CLB “Đọc sách vui vẻ” thành lập đã hơn 10 năm. Các bạn nhỏ tham gia CLB ở trong độ tuổi từ 2 - 13 tuổi. “Đọc sách vui vẻ” duy trì được nhịp sinh hoạt cố định hằng tuần và thường sinh hoạt theo chủ đề. Có tuần các em tìm hiểu về tiền tệ, tiền gia đình và tiền thế giới; có tuần cùng nhau đọc sách song ngữ Việt - Anh rồi cùng đọc, kể diễn cảm câu chuyện, đoạn thơ. Địa điểm sinh hoạt cũng thay đổi từng đợt. Có khi các em được trải nghiệm không khí trong lành, thanh sạch ở Vườn Quốc gia Bạch Mã. Khi thì nghe tiếng thông reo vi vút ở đồi Vọng Cảnh. Có lúc lại hẹn gặp nhau ở một thư viện nhỏ yên tĩnh.

Điều đặc biệt, những trò chơi dân gian đã có phần thưa vắng trong thời đại này lại có sức hút lớn đối với những em nhỏ trong CLB. Trong mọi buổi sinh hoạt hầu như không thể vắng bóng các trò chơi như tán lon, cướp cờ, ô ăn quan… Có thể nói, CLB đã là nơi mà các em học sinh và phụ huynh cùng tham gia để gắn kết với sách, với thiên nhiên và gắn kết với nhau.

Chị Nguyễn Khánh Linh, giáo viên bộ môn tin học Trường THCS Tôn Thất Tùng, Chủ nhiệm CLB “Đọc sách vui vẻ” cho biết: Có thể nói đọc sách cũng là một cách học quan trọng. Sách vở đem đến trải nghiệm, kiến thức.

Không bó gọn trong những tác phẩm truyện cổ tích, truyện thiếu nhi, các em nhỏ ở CLB “Đọc sách vui vẻ” khiến người lớn vô cùng ngỡ ngàng khi các em là độc giả thường xuyên của các thể loại sách kinh tế, chính trị, lịch sử, ngoại văn… Để tăng sự đa dạng về thể loại, chị Linh kêu gọi phụ huynh cùng đem sách lên trao đổi cho con em đọc; đồng thời chị đi mượn thêm sách ở các thư viện để gom được sách hay, sách đúng theo chủ đề của các bé.

Các bậc phụ huynh đóng vai trò quan trọng, là người giúp con rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại trong quá trình làm quen và nuôi dưỡng thói quen đọc sách. Với những bé nhỏ tuổi, để thu hút sự quan tâm, cha mẹ thường hướng cho con tiếp xúc với những cuốn sách có nhiều hình vẽ sinh động, màu sắc phong phú.

Nhiều phụ huynh cho biết, sau khi tham gia CLB, sách đã trở thành người bạn thân thiết của con, giúp giảm bớt thời gian của con với các phương tiện truyền thông thụ động như tivi, máy tính, điện thoại. Anh Trần Phương Đông, giảng viên Trường Đại học Phú Xuân, có hai người con cùng tham gia CLB chia sẻ: “Ở nhà vợ chồng tôi thường đọc sách cho con nghe mỗi tối trước khi ngủ. Có lẽ nhờ sự đồng hành của cha mẹ và sự hứng thú, yêu thích của bản thân, các con đã có thói quen đọc sách nhiều hơn”.

Ngoài đọc sách để mở mang kiến thức, các em nhỏ tham gia CLB còn nhận được nhiều hơn thế, có cơ hội phát hiện và phát triển thiên hướng của bản thân, rèn luyện khả năng nhận biết, bày tỏ các sắc thái tình cảm, cảm xúc, hoàn thiện các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tư duy logic, khả năng viết…

Bài, ảnh: PHƯỚC LY
 Từ khóa:
không gian đọcvăn hoá đọcđọc sách
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

Tôi đã được rèn đọc sách như thế nào

Thuở nhỏ, hè năm nào tôi cũng bị bố mẹ nhắc nhở: “Có thấy con chú X, Y, Z không, chăm đọc sách quá trời. Con thì hôm nào cũng dậy muộn, rồi cứ chơi suốt ngày, chẳng đọc được gì”.

Từ buồng lái của cơ trưởng

Trong thế giới sách phong phú xuất bản ở Việt Nam, hiếm có một tác phẩm kể về nghề phi công, về những chuyến bay hiện thực và gần gũi như “Cơ trưởng từ buồng lái” của Thư Uyển. Xuất bản năm 2022, do NXB Phụ Nữ ấn hành (374 trang), cuốn sách là tập hợp những ghi chép góp nhặt qua hơn 10 năm bay lượn của một phi công.

Văn hóa trà Việt qua "Chuyện trà"

Trà từ đâu mà có? Có từ khi nào? Vì sao lại gọi là “trà” mà không phải những tên gọi khác? Người Việt thưởng trà ra sao?… Đó là những câu hỏi được đặt ra trong cuốn sách “Chuyện trà - Lịch sử một thức uống lâu đời của người Việt” (gọi tắt là Chuyện trà) của tác giả Trần Quang Đức. Sách do Nhà Xuất bản Thế Giới và Nhã Nam phát hành, xuất bản lần đầu năm 2022 và tái bản năm 2025.

Lặng lẽ những tiệm sách cũ...

Ngày trước, mỗi khi bước vào một tiệm sách cũ, điều đầu tiên mọi người thường thấy là những chồng sách cao hơn đầu người, trang giấy đã mủn theo thời gian, sờn góc. Trong không gian yên tĩnh ấy, người đọc kiên nhẫn lật tìm từng cuốn một như thể đang khám phá một kho tàng nhỏ. Nhưng ngày nay, những không gian như thế ở Huế đang dần biến mất...

Cái nôi của những cuốn sách hay

Trong hơn 45 năm hình thành và phát triển, Nhà Xuất bản (NXB) Thuận Hóa đã để lại dấu ấn quan trọng với đủ thể loại sách. Cố nhà báo Hoàng Tùng - nguyên Bí thư Trung ương Đảng từng cho rằng: “Nhà Xuất bản Thuận Hóa dù là nhà xuất bản địa phương nhưng không phải địa phương - vì Huế là một trung tâm lịch sử văn hóa lâu đời của đất nước và cũng được thế giới biết đến”.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top