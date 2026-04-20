Không gian đọc sách gắn với trải nghiệm của trẻ thơ

Không gian đọc sách bên ngoài trời của CLB “Đọc sách vui vẻ” giúp các em vừa tiếp cận với tri thức vừa cảm nhận được không khí thoải mái của thiên nhiên

Sáng cuối tuần giữa tháng 4, các em nhỏ trong CLB cùng tụ họp ở công viên Dã Viên nằm giữa dòng Hương xanh mát. Bắt đầu khởi động bằng cuộc thi chạy tiếp sức, vui nhộn, tươi vui. Sau đó, các em nhỏ cùng ngồi quây quần đọc sách về chủ đề nguồn nước, bảo vệ môi trường nước và phòng, chống đuối nước mùa hè. Các bé nhỏ tuổi nhất được mẹ hướng dẫn đọc sách có nhiều tranh ảnh minh họa sinh động. Các bé lớn hơn thì tự tìm sách với hàng chữ dày đặc, vừa đọc vừa suy ngẫm.

Em Khải Hoàn (học sinh lớp 3/4, Trường Tiểu học Thuận Lộc) cho biết, bản thân em đã tham gia CLB được 4 năm. “Em rất thích đọc các loại sách liên quan đến khoa học, nhất là những cuốn có tranh minh họa dễ hiểu. Quá trình đọc sách giúp em có thêm vốn từ, thêm kiến thức và cải thiện được khả năng viết tốt hơn”, em Hoàn bộc bạch.

CLB “Đọc sách vui vẻ” thành lập đã hơn 10 năm. Các bạn nhỏ tham gia CLB ở trong độ tuổi từ 2 - 13 tuổi. “Đọc sách vui vẻ” duy trì được nhịp sinh hoạt cố định hằng tuần và thường sinh hoạt theo chủ đề. Có tuần các em tìm hiểu về tiền tệ, tiền gia đình và tiền thế giới; có tuần cùng nhau đọc sách song ngữ Việt - Anh rồi cùng đọc, kể diễn cảm câu chuyện, đoạn thơ. Địa điểm sinh hoạt cũng thay đổi từng đợt. Có khi các em được trải nghiệm không khí trong lành, thanh sạch ở Vườn Quốc gia Bạch Mã. Khi thì nghe tiếng thông reo vi vút ở đồi Vọng Cảnh. Có lúc lại hẹn gặp nhau ở một thư viện nhỏ yên tĩnh.

Điều đặc biệt, những trò chơi dân gian đã có phần thưa vắng trong thời đại này lại có sức hút lớn đối với những em nhỏ trong CLB. Trong mọi buổi sinh hoạt hầu như không thể vắng bóng các trò chơi như tán lon, cướp cờ, ô ăn quan… Có thể nói, CLB đã là nơi mà các em học sinh và phụ huynh cùng tham gia để gắn kết với sách, với thiên nhiên và gắn kết với nhau.

Chị Nguyễn Khánh Linh, giáo viên bộ môn tin học Trường THCS Tôn Thất Tùng, Chủ nhiệm CLB “Đọc sách vui vẻ” cho biết: Có thể nói đọc sách cũng là một cách học quan trọng. Sách vở đem đến trải nghiệm, kiến thức.

Không bó gọn trong những tác phẩm truyện cổ tích, truyện thiếu nhi, các em nhỏ ở CLB “Đọc sách vui vẻ” khiến người lớn vô cùng ngỡ ngàng khi các em là độc giả thường xuyên của các thể loại sách kinh tế, chính trị, lịch sử, ngoại văn… Để tăng sự đa dạng về thể loại, chị Linh kêu gọi phụ huynh cùng đem sách lên trao đổi cho con em đọc; đồng thời chị đi mượn thêm sách ở các thư viện để gom được sách hay, sách đúng theo chủ đề của các bé.

Các bậc phụ huynh đóng vai trò quan trọng, là người giúp con rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại trong quá trình làm quen và nuôi dưỡng thói quen đọc sách. Với những bé nhỏ tuổi, để thu hút sự quan tâm, cha mẹ thường hướng cho con tiếp xúc với những cuốn sách có nhiều hình vẽ sinh động, màu sắc phong phú.

Nhiều phụ huynh cho biết, sau khi tham gia CLB, sách đã trở thành người bạn thân thiết của con, giúp giảm bớt thời gian của con với các phương tiện truyền thông thụ động như tivi, máy tính, điện thoại. Anh Trần Phương Đông, giảng viên Trường Đại học Phú Xuân, có hai người con cùng tham gia CLB chia sẻ: “Ở nhà vợ chồng tôi thường đọc sách cho con nghe mỗi tối trước khi ngủ. Có lẽ nhờ sự đồng hành của cha mẹ và sự hứng thú, yêu thích của bản thân, các con đã có thói quen đọc sách nhiều hơn”.

Ngoài đọc sách để mở mang kiến thức, các em nhỏ tham gia CLB còn nhận được nhiều hơn thế, có cơ hội phát hiện và phát triển thiên hướng của bản thân, rèn luyện khả năng nhận biết, bày tỏ các sắc thái tình cảm, cảm xúc, hoàn thiện các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tư duy logic, khả năng viết…