Thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính – Marketing tại Huế

HNN.VN - Ngày 13/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 866/QĐ-BGDĐT thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) tại thành phố Huế.

Diện mạo của ngôi trường vừa thành lập 

Theo quyết định, Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại thành phố Huế được thành lập trên cơ sở Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán (284 Phạm Văn Đồng, phường Mỹ Thượng). Phân hiệu được thành lập nhằm tăng cường năng lực đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của Trường Đại học Tài chính - Marketing và Trường Đại học Tài chính - Kế toán trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức bàn giao, tiếp nhận toàn diện về nhân sự, người học, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hồ sơ tài liệu.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, là cơ sở pháp lý quan trọng để Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại thành phố Huế đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Năm 2026, Trường Đại học Tài chính - Marketing phân hiệu thành phố Huế tuyển sinh 790 chỉ tiêu với 5 ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán và Luật kinh tế. Thí sinh trúng tuyển tại phân hiệu thành phố Huế sẽ được giảm 15% học phí cho khóa tuyển sinh 2026.

Tin, ảnh: Hoàng Triều

Gieo “hạt giống” tài chính từ bậc tiểu học

Bao năm nay, cứ đến dịp “Hội chợ trường học” của Trường Tiểu học Vinh Ninh, tôi lại rủ mấy người bạn ghé ủng hộ gian hàng các em. Điều chúng tôi rất thích là nhìn bọn trẻ lần đầu tập tành “kinh doanh”.

Cơ hội nâng vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu

Việc phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế mở ra cơ hội để Việt Nam nâng tầm vị thế quốc gia trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu. Đây là nhận định của các chuyên gia quốc tế khi trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam về triển vọng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Giá xăng tăng 3 lần liên tiếp

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính vào chiều 12/2, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo hướng tăng kể từ 15 giờ ngày hôm nay.

