Thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính – Marketing tại Huế

Diện mạo của ngôi trường vừa thành lập

Theo quyết định, Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại thành phố Huế được thành lập trên cơ sở Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Kế toán (284 Phạm Văn Đồng, phường Mỹ Thượng). Phân hiệu được thành lập nhằm tăng cường năng lực đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của Trường Đại học Tài chính - Marketing và Trường Đại học Tài chính - Kế toán trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức bàn giao, tiếp nhận toàn diện về nhân sự, người học, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hồ sơ tài liệu.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, là cơ sở pháp lý quan trọng để Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại thành phố Huế đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Năm 2026, Trường Đại học Tài chính - Marketing phân hiệu thành phố Huế tuyển sinh 790 chỉ tiêu với 5 ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán và Luật kinh tế. Thí sinh trúng tuyển tại phân hiệu thành phố Huế sẽ được giảm 15% học phí cho khóa tuyển sinh 2026.