Mở rộng thị trường khách quốc tế từ tư duy xúc tiến mới

Khách tàu biển đến cảng Chân Mây

Cuộc đua nằm ở quảng bá

Nhiều lần tham dự chương trình đón khách tàu biển ở cảng Chân Mây, chúng tôi chứng kiến một thực tế đáng trăn trở là lượng khách xuống tàu chọn trải nghiệm ở Huế vẫn còn khá khiêm tốn, có khi chưa tới 30%. Trong nhiều lý do được khách chia sẻ, đáng chú ý là họ chưa biết nhiều thông tin về Huế, trong khi lại biết nhiều hơn về các địa phương lân cận.

Ngay cả một số du khách đến Huế cũng cho biết, thông tin họ biết về điểm đến vẫn chủ yếu xoay quanh các di tích, một số điểm nổi tiếng ở Lăng Cô. Chị Lucile Melul, du khách Pháp chia sẻ: “Mình đi trải nghiệm thông qua các chia sẻ, phản hồi từ người đi du lịch. Thực ra, mình vẫn còn thiếu thông tin về điểm đến Huế”.

Dưới góc nhìn của những người làm du lịch, còn nhiều rào cản trong công tác thông tin đến du khách. Ông Đỗ Ngọc Cơ, Chủ tịch Hội Lữ hành thành phố, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Xanh Việt nhìn nhận, công tác xúc tiến, quảng bá ở một số thị trường khách quốc tế còn chậm và thiếu chiều sâu. Điều này khiến nhiều du khách vẫn chưa có nhiều thông tin hoặc chưa thật sự biết đến Huế như một điểm đến riêng biệt.

Trong hành trình phát triển của du lịch Việt Nam, du lịch Huế phát triển khá sớm. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch ở Huế chưa đồng đều về thị trường. Đơn cử như giai đoạn 2019 - 2024, nhất là sau đại dịch COVID-19, thị trường chủ yếu tập trung vào ASEAN, Đông Bắc Á và một phần Tây Âu. Trong khi đó, các thị trường tiềm năng khác như Ấn Độ hay Trung Đông vẫn chưa được khai thác tương xứng. Lượng khách đến Huế chủ yếu đến từ các chương trình quảng bá chung của du lịch Việt Nam chứ chưa phải từ chiến lược hút khách riêng của Huế.

Đầu năm 2026, tại hội nghị đánh giá công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, ngành du lịch chia sẻ, khó khăn về nguồn kinh phí dành cho quảng bá và xúc tiến các hoạt động du lịch còn khiêm tốn, phần nào hạn chế khả năng sử dụng, khai thác các hình thức, công cụ xúc tiến du lịch phổ biến và hiệu quả trên thế giới, như quảng cáo trên các phương tiện thông tin truyền thông nước ngoài, ứng dụng marketing điện tử. Một số doanh nghiệp tham gia hoạt động xúc tiến trong chuỗi tập đoàn, nên việc vận động tài trợ từ các doanh nghiệp cho hoạt động truyền thông quảng bá du lịch địa phương còn nhiều hạn chế.

Hiện nay, xu hướng du lịch có nhiều thay đổi. Yếu tố “hữu xạ tự nhiên hương” dần được thay thế bằng cuộc cạnh tranh về quảng bá. Trước khi mua tour, khách đều tìm kiếm thông tin. Điểm đến nào quảng bá tốt, hiện diện mạnh trên nền tảng số sẽ chiếm ưu thế. Nhìn sang các điểm đến như Đà Nẵng, Phú Quốc, Khánh Hòa… bên cạnh việc thuận lợi trong kết nối các đường bay thì chính công tác xúc tiến, quảng bá là nền tảng quan trọng để khách tìm đến.

Xúc tiến, quảng bá chuyên nghiệp, hiệu quả hơn

Ông Trần Đình Minh Đức, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch chia sẻ, hiện nay, nhu cầu và xu hướng du lịch của du khách thay đổi, đòi hỏi những cách tiếp cận mới trong công tác xúc tiến, quảng bá. Kể cả với các thị trường khách trọng điểm, cũng cần có sự nghiên cứu lại để đưa ra chiến lược xúc tiến, quảng bá có trọng tâm, trọng điểm và bài bản hơn.

Lần đầu được trải nghiệm ở làng hương Thủy Xuân, khách nhờ hướng dẫn viên ghi lại bức ảnh kỷ niệm

Việc xúc tiến, quảng bá không chỉ phụ thuộc vào nguồn kinh phí mà còn cần chiến lược và cách triển khai bài bản. Trước khi đi vào từng thị trường, phải nắm bắt thông tin về thị trường và sau đó là làm sao để du khách hiểu về điểm đến Huế. Nói cách khác, du lịch không phải “bán cái mình có” mà còn phải hiểu điều du khách cần để điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ phù hợp hơn.

Lợi thế hiện nay là sự phát triển của các nền tảng công nghệ và bùng nổ thông tin, cho phép ngành du lịch tìm hiểu về nhu cầu của mỗi thị trường. Từ việc tìm hiểu, đo lường nhu cầu thị trường thì khi triển khai quảng bá mới thực sự hiệu quả. “Đơn cử như thị trường Hàn Quốc, nhu cầu du lịch và xu hướng dùng mạng xã hội có nhiều khác biệt. Khi nắm bắt những điểm này, sẽ hỗ trợ tốt hơn để xây dựng các kịch bản xúc tiến, quảng bá một cách sâu sát hơn và cũng tiết kiệm chi phí hơn. Mặt khác, từ lắng nghe, hiểu được nhu cầu của khách thì ngành du lịch cũng sẽ xây dựng những sản phẩm phù hợp hơn”, ông Đức phân tích.

Hiện nay, ngành du lịch Huế đang nghiên cứu tái cơ cấu thị trường, “làm mới” dữ liệu, qua đó có những đánh giá sát hơn nhằm tạo tiền đề để xây dựng sản phẩm và xúc tiến, quảng bá. Bên cạnh đó, tăng cường truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch và ứng dụng chuyển đổi số theo hướng chuyên nghiệp. Đặc biệt là xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông quốc tế giai đoạn 2026 - 2030, tập trung phát triển các thị trường trọng điểm tại châu Á, châu Âu và châu Úc; tổ chức các chương trình giới thiệu, quảng bá du lịch tại Singapore, Hàn Quốc và các quốc gia có tiềm năng phát triển khách quốc tế.

Để đạt được hiệu quả, vai trò từ chính quyền địa phương và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch thôi chưa đủ, mà cần sức mạnh tổng lực từ các doanh nghiệp và đơn vị lữ hành để xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn với tranh thủ huy động nguồn lực. Ngành du lịch và cộng đồng doanh nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến, quảng bá du lịch, bảo đảm thực hiện thống nhất, chuyên nghiệp, hiệu quả; phát huy sức mạnh của truyền thông và tăng cường quảng bá trên mạng xã hội.