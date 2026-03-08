Huế có Khoa Marketing và Thương mại

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tư vấn tuyển sinh năm 2026

Phù hợp xu thế chung

Nói về quyết định thành này, PGS.TS. Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế cho biết, việc tái cấu trúc được thực hiện theo lộ trình đã xác định theo lộ trình đã xác định trong chiến lược phát triển dài hạn của nhà trường. Theo đó, Khoa Quản trị kinh doanh được tách thành hai đơn vị độc lập: Khoa Quản trị kinh doanh (gồm hai bộ môn: Quản trị kinh doanh và Quản trị nhân lực) và Khoa Marketing và Thương mại (gồm hai bộ môn: Marketing và Thương mại).

Đây là hoạt động nằm trong tiến trình tái cấu trúc tổng thể các đơn vị trực thuộc nhà trường theo hướng tăng cường hiệu quả quản lý, phát triển chuyên sâu, thay vì mở rộng theo chiều ngang. Việc hình thành Khoa Marketing và Thương mại không phải là bước đi đơn lẻ, mà phù hợp với xu thế tổ chức đào tạo tại nhiều cơ sở giáo dục kinh tế uy tín trong nước.

Theo lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, mô hình tổ chức theo hướng chuyên ngành sâu giúp tăng tính linh hoạt trong xây dựng chương trình đào tạo, mở ngành mới và kết nối doanh nghiệp. Đồng thời, cách làm này tạo điều kiện để mỗi khoa tập trung phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Một trong những điều kiện quan trọng để tái cấu trúc thành công là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn lực. Khoa Marketing và Thương mại hiện có 29 giảng viên, trong đó có 3 phó giáo sư, 5 tiến sĩ và gần 10 nghiên cứu sinh. Đây được xem là thời điểm đủ điều kiện về nhân sự theo quy định để thành lập một đơn vị trực thuộc, đồng thời bảo đảm năng lực triển khai các chương trình đào tạo mới.

Hiện nay, Khoa Marketing và Thương mại quản lý ba ngành đào tạo hiện hữu gồm: Marketing, kinh doanh thương mại và thương mại điện tử, với quy mô gần 2.000 sinh viên. Đây là một trong những khoa có số lượng sinh viên lớn trong toàn trường, tạo tiền đề thuận lợi cho việc mở rộng và phát triển ngành nghề mới.

Cùng với quá trình tái cấu trúc, nhà trường triển khai phát triển các ngành đào tạo mới theo xu hướng thị trường, trong đó nổi bật là Kinh doanh quốc tế và Marketing số. Hai ngành này được hình thành trong năm học 2025 - 2026, gắn với định hướng chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu của nền kinh tế.

Theo lãnh đạo nhà trường, nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực này đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên - nơi nhiều doanh nghiệp đang mở rộng đầu tư, phát triển thị trường và đẩy mạnh xuất nhập khẩu. Việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngay tại địa phương không chỉ đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, mà còn tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội làm việc và đóng góp cho quê hương.

Đào tạo gắn với doanh nghiệp, theo mô hình đại học ứng dụng

Không chỉ riêng Khoa Marketing và Thương mại, toàn bộ 25 chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đều được xây dựng theo định hướng kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành. Nhiều học phần được triển khai phối hợp với doanh nghiệp ngay từ những năm đầu, cùng với các đợt thực tập nghề, thực tập cuối khóa tại doanh nghiệp. Theo đó, sinh viên được rèn luyện kỹ năng thực tế, tư duy phản biện, khả năng thích ứng với môi trường làm việc đa văn hóa và hội nhập quốc tế.

Đáng chú ý, các học phần đang được thiết kế theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) vào marketing, phân tích thị trường, quản trị chuỗi cung ứng và thương mại điện tử. Việc tích hợp công nghệ vào chương trình đào tạo giúp sinh viên nhanh chóng bắt nhịp xu thế chuyển đổi số của nền kinh tế.

PGS.TS. Trương Tấn Quân khẳng định, việc tái cấu trúc không nhằm mở rộng quy mô tuyển sinh, mà hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Khoa Marketing và Thương mại sẽ là điểm nhấn trong chiến lược phát triển của nhà trường.