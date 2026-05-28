“Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền”

HNN - “Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền” là cuốn truyện tranh về chủ đề tài chính do Lê Thị Thúy Sen và họa sĩ Thăng Fly thực hiện, được Nhà Xuất bản Kim Đồng phát hành năm 2023. Không khô khan như nhiều người thường hình dung về sách tài chính, cuốn sách lựa chọn cách kể gần gũi, nhẹ nhàng bằng những câu chuyện đời thường để đưa kiến thức tiền tệ, ngân hàng đến gần hơn với bạn đọc.

Bìa sách “Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền” . Ảnh: NXB Kim Đồng 

Tác giả Lê Thị Thúy Sen hiện là ThS, Vụ trưởng Vụ Truyền thông của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đồng thời tham gia cố vấn cho các chương trình truyền hình về tài chính như Tiền khéo tiền khôn và Tay hòm chìa khóa.

Với gần 30 câu chuyện giàu chất liệu đời sống, cuốn sách mang đến nhiều kiến thức cơ bản về tài chính, ngân hàng qua hình thức truyện tranh sinh động. Nhân vật trung tâm là “bác sĩ tài chính” Tiên Huyền - người chuyên kê những “đơn thuốc” đặc biệt cho các gia đình đang gặp khó khăn hoặc bối rối trong cách quản lý tiền bạc.

Xuyên suốt cuốn sách là câu chuyện của cậu bé Tín Dụng cùng gia đình cậu với những cái tên gợi nhiều liên tưởng như mẹ Kim Ngân, bố Tiết Kiệm, bác Vay hay anh họ Thành Công. Qua các tình huống gần gũi, những khái niệm tưởng chừng khô cứng như lạm phát, tín dụng, dòng tiền hay tỷ giá trở nên dễ hiểu hơn.

Một trong những điểm tạo nên sức hút của cuốn sách là cách tác giả lồng ghép bài học tài chính vào cảm xúc gia đình và đời sống thường ngày. Từ câu hỏi rất ngây thơ của Tín Dụng: “Tiền là gì?”, người đọc dần nhận ra giá trị của lao động và đồng tiền qua lời giải thích giản dị của bác sĩ Tiên Huyền: Tiền là thành quả của sức lao động và sự chăm chỉ.

Có những câu chuyện nhỏ nhưng dễ khiến người đọc chạnh lòng, như khi Tín Dụng không còn đòi mua giày mới sau lần thấy mẹ đi làm về khuya giữa cơn mưa lớn với đôi ủng sũng nước. Những câu ca dao, tục ngữ quen thuộc như: “Ai ơi bưng bát cơm đầy/Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần” hay “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” được đưa vào tự nhiên, giúp bài học về tiền bạc trở nên gần gũi hơn.

Không dừng lại ở việc dạy cách tiêu tiền hay tiết kiệm, cuốn sách còn kể hành trình trưởng thành của Tín Dụng từ một cậu bé vô tư đến khi biết chia sẻ với cộng đồng, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường hay tìm hiểu kiến thức tài chính để giúp người dân tránh bẫy “tín dụng đen”.

Bằng hình thức truyện tranh sinh động, ngôn ngữ dễ hiểu và nhiều chi tiết giàu tính đời sống, “Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền” không chỉ dành cho trẻ em mà còn phù hợp với cả phụ huynh và người trưởng thành.

Nhận xét về cuốn sách, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT cho rằng: “Đây là cuốn sách mà ai đọc cũng thấy mình ở trong đó”, bởi những câu chuyện trong sách phản chiếu nhiều lát cắt quen thuộc của đời sống, từ cách kiếm tiền, tiêu tiền cho đến những bài học về trách nhiệm, sẻ chia và tránh rủi ro tài chính trong cuộc sống hiện đại.

Điều đáng quý là tác giả không đặt nặng lý thuyết mà lựa chọn cách kể nhẹ nhàng, gần gũi, giúp người đọc tiếp cận các khái niệm tài chính một cách tự nhiên. Chính sự dung dị ấy khiến cuốn sách trở nên phù hợp với nhiều lứa tuổi, từ học sinh, phụ huynh đến những người đang bắt đầu học cách quản lý tài chính cá nhân.

An Nhiên (giới thiệu)
