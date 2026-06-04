Trường Đại học Sư phạm trao bằng cho 5 tiến sĩ và 289 thạc sĩ

Trao bằng cho tân tiến sĩ

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, chúc mừng các tân tiến sĩ và tân thạc sĩ đã xuất sắc vượt qua chặng đường học tập, nghiên cứu đầy thử thách để đạt được những thành quả đáng tự hào. Đặc biệt, TS. Lê Hồ Sơn biểu dương và chúc mừng 5 tân thạc sĩ có kết quả tốt nghiệp xuất sắc nhất ở các chuyên ngành, được nhà trường tuyên dương và khen thưởng.

Trong số các tân tiến sĩ được nhận học vị năm nay, nhà trường vui mừng có tân tiến sĩ Bounnao Pathuomma đến từ nước CHDCND Lào. Đây không chỉ là niềm vui của cá nhân và gia đình tân tiến sĩ mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào; đồng thời khẳng định uy tín, vị thế và sức lan tỏa của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực.

TS. Lê Hồ Sơn bày tỏ mong muốn các tân tiến sĩ, tân thạc sĩ sẽ luôn giữ vững ngọn lửa đam mê học thuật; phát huy tinh thần dám đặt câu hỏi, dám khám phá, dám đổi mới và không ngừng học tập suốt đời. Đồng thời, tiếp tục chuyển hóa tri thức thành năng lực hành động, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với nhu cầu thực tiễn của cuộc sống, góp phần mang lại những giá trị thiết thực cho con người và xã hội.