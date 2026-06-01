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ClockThứ Năm, 04/06/2026 15:36

Giá xăng dầu được điều chỉnh giảm mạnh

HNN.VN - Từ 15 giờ ngày 4/6, giá xăng dầu trong nước được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm mạnh theo xu hướng của thị trường năng lượng thế giới; trong đó giá xăng E5 RON92 giảm 1.474 đồng/lít.

Triển khai đồng bộ lộ trình phân phối xăng sinh học E10Yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng sinh học từ 1/6

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm mạnh từ 15 giờ ngày 4/6 

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 1.474 đồng/lít, xuống còn 21.784 đồng/lít. Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm so với kỳ điều chỉnh trước, như: Dầu diesel giảm 785 đồng/lít, còn 26.866 đồng/lít; dầu mazut giảm 797 đồng/kg, xuống còn 19.645 đồng/kg.

Ở kỳ điều chỉnh hôm nay, liên bộ cũng thực hiện trích lập trở lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Mức trích lập là 500 đồng/lít đối với xăng sinh học và 300 đồng/lít (hoặc kg) đối với dầu diesel và dầu mazut. Việc trích lập nhằm góp phần ổn định thị trường trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới còn nhiều biến động.

Theo quy định tại Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ đầu tháng 6, các loại xăng khoáng truyền thống đã dừng lưu hành trên thị trường. Người tiêu dùng hiện có hai lựa chọn là xăng sinh học E5 RON92 và E10. Trong đó, xăng E5 tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030 theo lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học.

Liên quan đến việc triển khai xăng E10, Bộ Công Thương cho biết, sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, phối trộn và kinh doanh xăng dầu nhằm đảm bảo chất lượng nhiên liệu khi đưa ra thị trường. Đồng thời, đã phát hành tài liệu hướng dẫn sử dụng xăng E10, cung cấp thông tin về lợi ích, cách sử dụng, một số lưu ý đối với cả xe máy và ô tô, giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi chuyển đổi sang loại nhiên liệu mới.

Song Minh
 Từ khóa:
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