Sự ra đời của Hội đồng cho thấy cam kết mạnh mẽ của Bộ VHTT&DL, của TP. Huế trong việc bảo vệ Quần thể Di tích Cố đô Huế

Hội đồng gồm 20 thành viên, do TS.KTS. Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL làm Chủ tịch Hội đồng. PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng. Các Ủy viên phản biện gồm: PGS.TS. Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; ThS.KTS. Trần Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích. Ngoài ra, có nhiều ủy viên Hội đồng khác đến từ nhiều bộ ngành và TP. Huế.

Theo quyết định, Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể Di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050, tổng hợp và báo cáo kết quả trình Bộ VHTT&DL xem xét, quyết định. Hội đồng chịu trách nhiệm về các đánh giá, kết luận của mình và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 4/12/2025.

Việc thành lập Hội đồng khoa học thẩm định Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể Di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác gìn giữ và phát huy giá trị Di sản Huế. Sự ra đời của Hội đồng cũng cho thấy cam kết mạnh mẽ của Bộ VHTT&DL, của TP. Huế trong việc bảo vệ Quần thể Di tích Cố đô Huế - không chỉ gìn giữ những giá trị lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật cung đình độc đáo, mà còn tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - văn hóa - du lịch của địa phương trong nhiều thập niên tới. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đưa Huế tiếp tục khẳng định vị thế “thành phố di sản”, trung tâm văn hóa đặc sắc của Việt Nam và khu vực.