Hội thảo “Hợp tác doanh nghiệp trong đào tạo năm 2026”

HNN.VN - Chiều 29/5, trong khuôn khổ Ngày hội việc làm năm 2026, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức hội thảo “Hợp tác doanh nghiệp trong đào tạo năm 2026”.

Hợp tác chiến lược với doanh nghiệp uy tín - Nâng cao chất lượng đào tạo

Ký kết hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp 

Đến dự hội thảo có TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc phụ trách Đại học Huế; ông Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; đại diện các ban, ngành và hơn 20 doanh nghiệp trong nước.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận liên quan đến nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn 2026 - 2030, như: nhu cầu nhân lực tại các cơ quan chuyên môn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; nhu cầu của doanh nghiệp đối với nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp; nhu cầu nhân lực nhóm ngành thủy sản; nhu cầu nhân lực nhóm ngành chăn nuôi - thú y...

Chương trình hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi từ các bên liên quan nhằm đánh giá chất lượng đào tạo, khung chương trình học và năng lực của sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế sau khi tốt nghiệp. Từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài nước.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đẩy mạnh chiến lược hợp tác truyền thông quốc tế với Hãng thông tấn CNN

Ngày 27/5, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hãng thông tấn CNN International Commercial do ông Phil Nelson, Phó Chủ tịch Điều hành làm trưởng đoàn, nhằm thảo luận về chương trình hợp tác truyền thông, quảng bá hình ảnh cốt lõi của đô thị Huế ra thế giới giai đoạn 2026 - 2030.

Việt Nam và Philippines hợp tác bảo đảm an ninh lương thực

Năm 2026 đánh dấu chặng đường tròn 50 năm hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Philippines, hai quốc gia gần gũi về địa lý và cùng là thành viên của ASEAN. Bước sang giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Philippines, hai nước càng quyết tâm khai thác tiềm năng hợp tác, trong đó có hợp tác thương mại gạo - một điểm sáng của quan hệ song phương, nhất là trong bối cảnh tình hình an ninh lương thực toàn cầu gặp nhiều biến động.

Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng thị trường

Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ, du lịch Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với những thay đổi sâu sắc về cả quy mô thị trường, xu hướng tiêu dùng và cách thức vận hành, quảng bá. Thực tế này đòi hỏi nguồn nhân lực du lịch cần nhanh chóng chuyển mình để thích ứng, bắt kịp yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của ngành.

