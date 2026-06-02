Trường Đại học Sư phạm công bố các ngành, chương trình đào tạo mới

Trao quyết định thành lập ngành đào tạo mới và chương trình đào tạo tiên tiến

Ngành Vật lý kỹ thuật được xây dựng trên nền tảng khoa học cơ bản vững chắc, kết hợp với kiến thức công nghệ và kỹ thuật hiện đại. Ngành gồm hai chương trình đào tạo kỹ sư là Công nghệ vật liệu và kỹ thuật hạt nhân; Bán dẫn và thiết kế vi mạch. Các chương trình hướng đến đào tạo nguồn nhân lực có khả năng nghiên cứu, thiết kế, vận hành và ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong những lĩnh vực như vật liệu mới, kỹ thuật hạt nhân, vi mạch bán dẫn và các ngành công nghệ cao khác.

Bên cạnh đó, chương trình liên kết đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật công nghiệp với Trường INSA Centre Val de Loire mở ra cơ hội để sinh viên tiếp cận chương trình đào tạo kỹ thuật tiên tiến theo chuẩn quốc tế. Trường INSA Centre Val de Loire là thành viên của hệ thống INSA – mạng lưới các trường kỹ sư danh tiếng hàng đầu của Cộng hòa Pháp và châu Âu.

Việc triển khai chương trình hợp tác này thể hiện cam kết của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trong việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, đây cũng là bước đi quan trọng trong quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học, tạo điều kiện để sinh viên được học tập trong môi trường tiên tiến, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế và mở rộng cơ hội nghề nghiệp toàn cầu.

Sự kiện còn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo kỹ sư, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.