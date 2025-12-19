  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 20/12/2025 18:48

Ngày hội du học và định hướng nghề nghiệp tại các nước châu Âu

HNN.VN - Ngày 20/12, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp với Viện Đào tạo Quốc tế tổ chức “Ngày hội du học và định hướng nghề nghiệp tại các nước châu Âu”.

Trao 164 suất học bổng tiếp sức cho học sinh, sinh viên Gần 1.000 khách mời tham gia hội thảo Quốc tế việc làm và du học Trung Quốc 2025Thành lập Hội đồng khoa học thẩm định Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể Di tích Cố đô HuếVườn Quốc gia Bạch Mã được công nhận là Vườn Di sản ASEANQuốc hội nghe tờ trình và thảo luận ở tổ 3 dự án luật về Giáo dục và đào tạo

Ngày hội thu hút nhiều sinh viên tham gia 

Tham gia và báo cáo tại ngày hội, có đại diện lãnh đạo các cơ quan và đối tác: Cơ quan trao đổi Hàn lâm Cộng hòa Liên bang Đức (DAAD); Viện Pháp tại Huế; Hệ thống Y khoa Hồng Anh, Tổ chức Work the World (Vương quốc Anh), cùng các tổ chức, đối tác quốc tế và cựu lưu học sinh đã và đang học tập, làm việc tại các quốc gia châu Âu…

Các đơn vị cung cấp nhiều thông tin cập nhật về các chương trình du học, học bổng, nghiên cứu và cơ hội làm việc tại các nước châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực y khoa, khoa học sức khỏe và các ngành liên quan. Các báo cáo chuyên đề và phần giao lưu, giải đáp trực tiếp giúp người tham gia hiểu rõ hơn về quy trình tìm kiếm, ứng tuyển học bổng, điều kiện học tập, môi trường sống, cũng như triển vọng nghề nghiệp sau tốt nghiệp tại các quốc gia châu Âu.

Ngày hội còn diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa - ẩm thực châu Âu, giới thiệu ngôn ngữ và nét đặc trưng văn hóa thông qua các gian hàng của các câu lạc bộ sinh viên với các điểm đến đặc trưng như Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Vương Quốc Anh,  khối Bắc Âu…, góp phần tạo không khí cởi mở, sinh động và tăng cường kết nối giữa người tham dự.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
Ngày hộidu họcđịnh hướngnghề nghiệpChâu Âu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng hệ sinh thái AI trong giáo dục nghề nghiệp

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đào tạo nghề không chỉ giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy, mà còn mang lại trải nghiệm học tập linh hoạt, cá nhân hóa và hiện đại cho người học. Tuy vậy, quá trình tiếp cận và triển khai vẫn còn khó khăn.

Xây dựng hệ sinh thái AI trong giáo dục nghề nghiệp

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top