Ngày hội du học và định hướng nghề nghiệp tại các nước châu Âu

Ngày hội thu hút nhiều sinh viên tham gia

Tham gia và báo cáo tại ngày hội, có đại diện lãnh đạo các cơ quan và đối tác: Cơ quan trao đổi Hàn lâm Cộng hòa Liên bang Đức (DAAD); Viện Pháp tại Huế; Hệ thống Y khoa Hồng Anh, Tổ chức Work the World (Vương quốc Anh), cùng các tổ chức, đối tác quốc tế và cựu lưu học sinh đã và đang học tập, làm việc tại các quốc gia châu Âu…

Các đơn vị cung cấp nhiều thông tin cập nhật về các chương trình du học, học bổng, nghiên cứu và cơ hội làm việc tại các nước châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực y khoa, khoa học sức khỏe và các ngành liên quan. Các báo cáo chuyên đề và phần giao lưu, giải đáp trực tiếp giúp người tham gia hiểu rõ hơn về quy trình tìm kiếm, ứng tuyển học bổng, điều kiện học tập, môi trường sống, cũng như triển vọng nghề nghiệp sau tốt nghiệp tại các quốc gia châu Âu.

Ngày hội còn diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa - ẩm thực châu Âu, giới thiệu ngôn ngữ và nét đặc trưng văn hóa thông qua các gian hàng của các câu lạc bộ sinh viên với các điểm đến đặc trưng như Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Vương Quốc Anh, khối Bắc Âu…, góp phần tạo không khí cởi mở, sinh động và tăng cường kết nối giữa người tham dự.