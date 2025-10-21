Quốc hội nghe tờ trình và thảo luận ở tổ 3 dự án luật về Giáo dục và đào tạo

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn giải đáp những vấn đề ĐBQH nêu trong Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, diễn ra vào tháng 9/2025. Ảnh: QH

Theo chương trình Kỳ họp, buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 3 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Viên chức (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 02 dự án: Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); Luật Viên chức (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); Dự án Luật Viên chức (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; + Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Trước đó, tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8, đã thảo luận về nhóm lĩnh vực văn hóa – xã hội, trong đó có 3 dự án luật về giáo dục đào tạo. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, việc xây dựng và sửa đổi các luật lần này được thực hiện theo tinh thần chỉ quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, không đưa vào các chi tiết thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Tuy vậy, cơ quan soạn thảo sẽ cân nhắc bổ sung một số điểm mang tính nguyên tắc trong các nội dung quan trọng, nhằm làm căn cứ cho việc chuẩn bị Nghị định và các văn bản quy định khác. Dự kiến, sẽ có một Nghị định riêng quy định về quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học.

Trước ý kiến của một số đại biểu bày tỏ băn khoăn về quy định cho phép các trường đại học được tổ chức đào tạo ở những trình độ khác, trong đó có giáo dục nghề nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, định hướng là chỉ cho phép một số trường đại học đào tạo ở những ngành nghề đặc thù như công nghệ, kỹ thuật, chuyên môn chuyên sâu - những lĩnh vực có thể phát huy thế mạnh của các trường đại học. Đồng thời, cần có cơ chế giám sát chặt chẽ để bảo đảm sự cân đối và phát triển hài hòa của toàn hệ thống.

Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định, ở thời điểm này, việc duy trì kì thi tốt nghiệp THPT là rất cần thiết. Kì thi là công cụ đánh giá trình độ người học đồng thời cung cấp dữ liệu tin cậy cho các cơ sở đại học, giáo dục nghề nghiệp trong tuyển sinh. Kết quả kì thi còn được sử dụng để đánh giá chất lượng dạy học ở các trường phổ thông, hiệu quả chỉ đạo của cơ quan quản lý, phản ánh mức độ đạt chuẩn giáo dục phổ thông giữa các vùng miền, cũng như làm cơ sở nghiên cứu, điều chỉnh chính sách giáo dục.