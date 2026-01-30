Hơn 3.000 người tham gia Ngày hội Open STEM Day 2026

Không gian trải nghiệm tại ngày hội

Sự kiện thu hút hơn 3.000 người tham dự, với sự góp mặt của 50 trường học, giáo viên, học sinh và phụ huynh. Đây là lần đầu tiên tại Huế, một sự kiện giáo dục - công nghệ mang tính mở, liên trường và quy mô lớn được tổ chức, tạo nên không gian kết nối cộng đồng giáo dục, chia sẻ xu hướng và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong giáo dục phổ thông.

Open STEM Day 2026 được thiết kế như một hệ sinh thái trải nghiệm giáo dục - công nghệ toàn diện, với nhiều hoạt động nổi bật: Chung kết STEMPETITION - nơi học sinh trình bày các sản phẩm, giải pháp sáng tạo ứng dụng AI, hướng tới cộng đồng và phát triển bền vững. Vòng thi AI - Robotics FanRoc theo mô hình Hackathon, rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực giải quyết vấn đề trong thời gian giới hạn.

Đặc biệt, đông đảo học sinh được tham gia trải nghiệm gần 20 gian hàng STEM - AI - Robotics, nơi người tham dự trực tiếp “chạm tay” vào công nghệ, khoa học ứng dụng và sáng tạo. Hội thảo “Dạy và học trong thời đại AI - Đồng hành cùng học sinh phát triển bền vững” mang đến góc nhìn chuyên sâu cho giáo viên, phụ huynh và học sinh về vai trò của công nghệ trong giáo dục.

Học sinh tham gia các cuộc thi về AI - Robotics

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Mậu Nhật Khánh - Giám đốc điều hành Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Huế nhấn mạnh, Open STEM Day không chỉ là một ngày hội trải nghiệm, mà là tuyên ngôn giáo dục của FPT School Huế trong kỷ nguyên số. Tại đây, học sinh không chỉ học về tương lai mà các em đang tạo ra tương lai. Chúng tôi mở ra một không gian của sáng tạo, khám phá và những khả năng không giới hạn, nơi học sinh được trải nghiệm, được thử sai và được trưởng thành cùng công nghệ.

Theo ông Nguyễn Mậu Nhật Khánh, việc tổ chức Open STEM Day là cam kết lâu dài của FPT School Huế trong việc đồng hành cùng giáo dục địa phương, triển khai các mô hình giáo dục gắn đào tạo với yêu cầu thực tiễn, đúng với tinh thần của Nghị quyết 57 và định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Huế trong tương lai.

* Cùng ngày, Trường THPT Hai Bà Trưng tổ chức lễ khai trương phòng thực hành giáo dục STEM và ra mắt Câu lạc bộ STEM. Đây là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong quá trình đổi mới và hiện đại hóa giáo dục, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận trực tiếp với khoa học và công nghệ tiên tiến.

Trường THPT Hai Bà Trưng là một trong 3 trường được Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tài trợ xây dựng phòng thực hành giáo dục STEM thuộc Chương trình Stem Innovation Petrovietnam.

Học sinh trải nghiệm tại phòng thực hành giáo dục STEM

Đây không chỉ đơn thuần là phòng học, mà là một không gian sáng tạo hiện đại, được trang bị hệ thống thiết bị đồng bộ, tiên tiến. Từ các bộ công cụ lập trình, mô hình kỹ thuật cho đến những thiết bị công nghệ cao… tất cả đều được đầu tư bài bản, nhằm giúp các em học sinh có cơ hội hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo.

Trường THPT Hai Bà Trưng là một trong những đơn vị dẫn đầu thành phố về học sinh giỏi và nghiên cứu khoa học; đã hình thành tổ chuyên trách STEM, chuẩn hóa chủ đề theo quy trình 5 bước và đạt nhiều thành tích nổi bật trong các cuộc thi: Robocon, Tin học trẻ, World Scholar’s Cup, SEAMEO - Japan ESD. Vì vậy, trường được lựa chọn để đầu tư phòng STEM đạt chuẩn và hiện đại. Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm lớn của thầy và trò nhà trường trong việc tiên phong đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Theo chia sẻ của thầy Lê Triều Sơn, Hiệu trưởng, với sự đồng hành của đội ngũ giáo viên nòng cốt đã được tập huấn bài bản, nhà trường cam kết sẽ khai thác hiệu quả và tối đa công năng của các trang thiết bị hiện đại này. Câu lạc bộ STEM được ra mắt hôm nay sẽ đóng vai trò như “trái tim” của không gian sáng tạo, là nơi quy tụ những học sinh đam mê khoa học - công nghệ, cùng nhau học tập, nghiên cứu và phát triển những kỹ năng cần thiết của công dân toàn cầu trong kỷ nguyên số.