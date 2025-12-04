Vườn Quốc gia Bạch Mã được công nhận là Vườn Di sản ASEAN

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao chứng nhận Vườn Di sản ASEAN đối với Vườn Quốc gia Bạch Mã tại hội nghị AHP8

Chương trình Vườn Di sản ASEAN (AHP) là một trong những sáng kiến quan trọng của ASEAN, được xây dựng nhằm công nhận và bảo vệ các khu bảo tồn nổi bật có giá trị đa dạng sinh học và bảo tồn đặc biệt. Chương trình AHP được chính thức thành lập vào năm 1984 thông qua Tuyên bố ASEAN về Các Vườn di sản và Khu bảo tồn. Năm 2003, Tuyên bố mới về Vườn Di sản ASEAN đã được ban hành để công nhận thêm các Vườn Di sản ASEAN.

Dựa trên các cam kết toàn cầu như Hội nghị lần thứ 16 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (CBD COP 16), Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Kunming-Montreal (GBF) và Kế hoạch Đa dạng sinh học ASEAN (ABP), hội nghị AHP8 được tổ chức với chủ đề: “Vườn Di sản ASEAN: Đóng góp của ASEAN vào việc thực hiện Kế hoạch đa dạng sinh học”, tập trung thúc đẩy các mục tiêu đa dạng sinh học tại các vườn di sản, khu bảo tồn thông qua các giải pháp dựa vào tự nhiên, hành động khí hậu, quản lý tài nguyên bền vững và quản trị toàn diện. Hội nghị nhấn mạnh vai trò quan trọng của người dân bản địa, cộng đồng địa phương, phụ nữ và thanh niên trong việc bảo vệ đa dạng sinh học, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của tài chính bền vững và hợp tác khu vực mạnh mẽ để đạt được kết quả bảo tồn lâu dài.

Tại hội nghị AHP8, tối 3/12, Vườn Quốc gia Bạch Mã vinh dự cùng với Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Vườn Quốc gia Côn Đảo, Vườn Quốc gia Pù Mát và Khu bảo tồn Thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai được trao chứng nhận là Vườn di sản ASEAN. Vườn Quốc gia Bạch Mã được chứng nhận là Vườn Di sản ASEAN thông qua trưng cầu dân ý và được công nhận vào năm 2022.

Chương trình AHP thúc đẩy sự hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN để bảo vệ, nâng cao chất lượng quản lý các vườn quốc gia và khu bảo tồn và được đánh giá là những mô hình tiêu biểu về bảo tồn xuất sắc trong khu vực và trên thế giới. Tính đến tháng 12/2025, đã có 69 Vườn Di sản ASEAN trên 11 quốc gia thành viên.