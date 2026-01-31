Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam - văn kiện pháp lý cơ bản định hướng mọi hoạt động của Đảng

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, có vị trí đặc biệt quan trọng trong toàn bộ đời sống chính trị của Đảng và hệ thống chính trị nước ta.

Điều lệ xác định rõ tôn chỉ, mục đích, nền tảng tư tưởng của Đảng; quy định những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng; đồng thời làm rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của đảng viên cũng như của các tổ chức đảng ở các cấp.

Việc nghiên cứu, nắm vững và thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Cuốn sách "Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam".

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng nhằm thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng trong việc thực hiện mục tiêu, lý tưởng cách mạng đã xác định. Thông qua các quy định chặt chẽ, khoa học, Điều lệ Đảng trở thành cơ sở chính trị-pháp lý quan trọng để mọi tổ chức đảng và đảng viên nhận thức và hành động thống nhất theo đường lối, quan điểm của Đảng.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nội dung liên quan đến Điều lệ Đảng đã nhận được sự quan tâm, thảo luận nghiêm túc, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đại biểu. Đại hội đã giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành nghiên cứu, tổng kết thi hành Điều lệ Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng với bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội XV của Đảng vào dịp 100 năm thành lập Đảng.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tái bản cuốn sách Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, giới thiệu toàn văn Điều lệ Đảng được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19/1/2011.

Nội dung cuốn sách gồm 12 chương, 48 điều, trong đó quy định rõ tiêu chuẩn, quyền và nghĩa vụ của đảng viên; nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng; hệ thống cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương đến địa phương; vai trò, chức năng của tổ chức cơ sở đảng; tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật trong Đảng; đến mối quan hệ lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đồng thời quy định cụ thể về tài chính của Đảng và trách nhiệm chấp hành Điều lệ Đảng.

Cuốn sách Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam tái bản lần này được đầu tư, trình bày công phu, là tài liệu thiết yếu phục vụ sinh hoạt chi bộ, học tập, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Việc tái bản cuốn sách trong thời điểm hiện nay nhằm cung cấp tài liệu chính thống, có giá trị tham khảo quan trọng để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, đối chiếu và đánh giá một cách đầy đủ, khách quan các quy định của Điều lệ Đảng hiện hành, đánh giá toàn diện, sâu sắc, cụ thể hơn về kết quả và những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng; góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của những vấn đề đã được thảo luận, xem xét trong quá trình tổng hợp, tiếp thu ý kiến phục vụ việc sửa đổi Điều lệ Đảng trong thời gian tới.

https://nhandan.vn/dieu-le-dang-cong-san-viet-nam-van-kien-phap-ly-co-ban-dinh-huong-moi-hoat-dong-cua-dang-post940518.html