Châu Âu khẳng định đoàn kết với Đan Mạch

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen phát biểu tại WEF

Theo bà Leyen, EU đang chuẩn bị một gói hỗ trợ an ninh Bắc Cực dựa trên năm trụ cột, bao gồm tăng cường đầu tư vào nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của Greenland và tăng chi tiêu quốc phòng cho năng lực tàu phá băng của châu Âu. Bà cho rằng, châu Âu phải thích ứng với “cấu trúc và thực tế an ninh mới” và chuẩn bị chiến lược an ninh riêng, bao gồm cả chiến lược Bắc Cực được nâng cấp, dự kiến được công bố vào cuối năm nay.

Bà Leyen cũng cảnh báo, các mức thuế bổ sung do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất liên quan Greenland sẽ là “một sai lầm”, nhất là giữa các đồng minh lâu năm.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết, Đan Mạch sẽ không đàm phán về chủ quyền của mình, đồng thời nhấn mạnh rằng Đan Mạch chưa bao giờ tìm kiếm bất kỳ cuộc xung đột nào. Về các mức thuế mà Mỹ đe dọa áp đặt, Thủ tướng Frederiksen cho rằng, một cuộc chiến thương mại sẽ gây thiệt hại về việc làm ở cả hai bờ Đại Tây Dương.

Các nhà lãnh đạo EU chuẩn bị tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Brussels (Bỉ) để giải quyết căng thẳng với Mỹ. Ủy viên kinh tế EU Valdis Dombrovskis cho biết, khối này có thể gia hạn gói thuế quan đang chờ xử lý hoặc áp dụng các biện pháp “chống cưỡng ép”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho rằng, EU không nên ngần ngại sử dụng cơ chế này để đáp trả các mối đe dọa áp thuế của Mỹ liên quan đến Greenland. Tổng thống Macron cho biết, Pháp cam kết tận dụng vị trí Chủ tịch G7 năm nay để thúc đẩy đối thoại thẳng thắn và các giải pháp thiết thực, đồng thời kêu gọi các đối tác tránh chiến tranh thương mại và leo thang chủ nghĩa bảo hộ.

https://nhandan.vn/chau-au-khang-dinh-doan-ket-voi-dan-mach-post938371.html