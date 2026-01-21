  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Châu Âu khẳng định đoàn kết với Đan Mạch

ClockThứ Năm, 22/01/2026 10:06
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 20/1, khẳng định, Liên minh châu Âu (EU) đoàn kết với Greenland và Vương quốc Đan Mạch, đồng thời, nhấn mạnh rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ là không thể thương lượng.

Châu Âu đóng băng thỏa thuận thương mại với MỹTổng thống Mỹ áp thuế 10% lên 8 quốc gia châu Âu do tranh chấp Greenland

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen phát biểu tại WEF

Theo bà Leyen, EU đang chuẩn bị một gói hỗ trợ an ninh Bắc Cực dựa trên năm trụ cột, bao gồm tăng cường đầu tư vào nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của Greenland và tăng chi tiêu quốc phòng cho năng lực tàu phá băng của châu Âu. Bà cho rằng, châu Âu phải thích ứng với “cấu trúc và thực tế an ninh mới” và chuẩn bị chiến lược an ninh riêng, bao gồm cả chiến lược Bắc Cực được nâng cấp, dự kiến được công bố vào cuối năm nay.

Bà Leyen cũng cảnh báo, các mức thuế bổ sung do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất liên quan Greenland sẽ là “một sai lầm”, nhất là giữa các đồng minh lâu năm.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết, Đan Mạch sẽ không đàm phán về chủ quyền của mình, đồng thời nhấn mạnh rằng Đan Mạch chưa bao giờ tìm kiếm bất kỳ cuộc xung đột nào. Về các mức thuế mà Mỹ đe dọa áp đặt, Thủ tướng Frederiksen cho rằng, một cuộc chiến thương mại sẽ gây thiệt hại về việc làm ở cả hai bờ Đại Tây Dương.

Các nhà lãnh đạo EU chuẩn bị tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Brussels (Bỉ) để giải quyết căng thẳng với Mỹ. Ủy viên kinh tế EU Valdis Dombrovskis cho biết, khối này có thể gia hạn gói thuế quan đang chờ xử lý hoặc áp dụng các biện pháp “chống cưỡng ép”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho rằng, EU không nên ngần ngại sử dụng cơ chế này để đáp trả các mối đe dọa áp thuế của Mỹ liên quan đến Greenland. Tổng thống Macron cho biết, Pháp cam kết tận dụng vị trí Chủ tịch G7 năm nay để thúc đẩy đối thoại thẳng thắn và các giải pháp thiết thực, đồng thời kêu gọi các đối tác tránh chiến tranh thương mại và leo thang chủ nghĩa bảo hộ.

https://nhandan.vn/chau-au-khang-dinh-doan-ket-voi-dan-mach-post938371.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Châu Âukhẳng địnhđoàn kếtĐan MạchGreenland
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Âu đóng băng thỏa thuận thương mại với Mỹ

Nghị viện châu Âu (EP) ngày 20/1 đã quyết định tạm dừng tiến trình phê chuẩn thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương ký với Mỹ vào mùa Hè 2025, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt các biện pháp thuế quan trừng phạt liên quan tới vấn đề Greenland.

Châu Âu đóng băng thỏa thuận thương mại với Mỹ
Tổng thống Mỹ áp thuế 10% lên 8 quốc gia châu Âu do tranh chấp Greenland

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại châu Âu đưa tin, ngày 17/1, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tính thuế nhập khẩu 10% từ ngày 1/2 đối với hàng hóa từ 8 quốc gia châu Âu vì sự phản đối của họ đối với việc Mỹ kiểm soát Greenland.

Tổng thống Mỹ áp thuế 10 lên 8 quốc gia châu Âu do tranh chấp Greenland
Vì đâu nên nỗi?

Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu khép lại sau lượt trận tháng 11/2025 và xác định 12 đội tuyển (ĐT) đứng đầu 12 bảng vòng loại có tấm vé dự vòng chung kết mùa hè năm sau tại Bắc Mỹ.

Vì đâu nên nỗi

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top