Gần 1.000 khách mời tham gia hội thảo Quốc tế việc làm và du học Trung Quốc 2025

Đại diện các bên trao đổi, chia sẻ về cơ hội việc làm và du học Trung Quốc

Tiếp nối thành công từ chương trình năm 2024, hội thảo năm nay được mở rộng với quy mô lớn hơn, trở thành hội thảo lớn nhất miền Trung, Tây Nguyên đến hiện tại. Chương trình có quy mô từ gần 1.000 khách mời trong nước và quốc tế, gồm đại diện của các cơ quan ngoại giao, các trường đại học, tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, cùng đông đảo học sinh, sinh viên và phụ huynh. Trong đó, có 15 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia.

Tại hội thảo, các tổ chức, doanh nghiệp cấp thông tin, mở ra cơ hội kết nối giữa các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và người học; từ đó đồng hành cùng sinh viên, học sinh trên hành trình học tập, phát triển nghề nghiệp và hội nhập quốc tế.

Thông qua hội thảo, sinh viên, học sinh có thêm góc nhìn rõ ràng, định hướng cụ thể và có sự lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai. Đây cũng là dịp để các trường đại học, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp trong và ngoài nước tăng cường trao đổi, mở rộng hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mối quan hệ hơp tác bền vững giữa Việt Nam và Trung Quốc.