Năm học 2025-2026, Đại học Huế có gần 15.000 thí sinh nhập học

HNN.VN - Chiều 15/5, Đại học Huế tổ chức hội nghị công tác đào tạo năm học 2025-2026 và định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030 với chủ đề: “Đổi mới công tác đào tạo, phát triển công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển vùng và quốc gia”.

Khen thưởng các đơn vị đạt thành tích cao 

Năm 2025, Đại học Huế tiếp nhận 221 hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh và 15 hồ sơ đăng ký dự bị tiến sĩ tại 9 đơn vị đào tạo. Kết quả xét tuyển và công nhận trúng tuyển gồm 214 nghiên cứu sinh và 15 dự bị tiến sĩ. Đây là kết quả tích cực, cho thấy công tác tổ chức tuyển sinh được triển khai hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh chỉ tiêu tuyển sinh lớn, nguồn tuyển cạnh tranh mạnh và quy chế tuyển sinh có nhiều điều chỉnh.

Ngoài thông tin về kết quả tuyển sinh, hội nghị là diễn đàn quan trọng nhằm đánh giá toàn diện công tác đào tạo của toàn Đại học Huế trong năm học 2025-2026; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu và các giải pháp trọng tâm cho năm học 2026-2027 và định hướng đến năm 2030.

Thông qua hội nghị, Đại học Huế hướng đến triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW và Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30/4/2026 gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển vùng và quốc gia; thúc đẩy đổi mới quản trị đại học, chuyển đổi số, kiểm định chất lượng giáo dục và phát triển các ngành, lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Hội nghị cũng là dịp để các đơn vị trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay và các giải pháp hiệu quả trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
