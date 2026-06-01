Báo chí quan tâm các vấn đề môi trường, giao thông và an sinh xã hội

HNN.VN - Chiều 2/6, UBND thành phố tổ chức họp báo thường kỳ tháng 5 thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Chánh Văn phòng UBND thành phố Hoàng Việt Cường kết luận buổi họp báo 

Tại buổi họp báo, báo cáo của Sở Tài chính cho thấy, kinh tế - xã hội thành phố 5 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi Huế đón gần 3,6 triệu lượt khách, doanh thu đạt khoảng 8.300 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2025; lượng khách quốc tế tăng 6,4%.

Lĩnh vực công nghiệp ghi nhận tín hiệu khả quan với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,9%. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 28 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn 19.195 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 6.561 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 16,9% kế hoạch.  

Thông tin định hướng tuyên truyền tháng 6/2026, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Huy Hiển cho biết, công tác thông tin, tuyên truyền sẽ tập trung quán triệt, phổ biến các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI; tuyên truyền kết quả sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những chuyển biến trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, tập trung thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh năng lượng và thực hiện các chương trình mục tiêu trọng điểm của thành phố….

Phóng viên Báo Sài Gòn Giải phóng nêu câu hỏi tại buổi họp báo 

Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến những vấn đề dư luận quan tâm như: Công tác di dời dân cư khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở; tình trạng ô nhiễm môi trường, xả rác trên hai bờ sông Hương; tiến độ thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm và bãi đỗ xe phục vụ du khách khu vực Lăng Tự Đức; việc xử lý vi phạm tại một số dự án đầu tư; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống hàng giả, hàng nhái; tình hình sản xuất, kinh doanh của ngành dệt may trước những biến động về thuế và giá nhiên liệu; chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ cuối năm 2025; quy hoạch chi tiết bảo vệ cảnh quan hai bờ sông Hương; kế hoạch đầu tư công trung hạn cũng như các động lực tăng trưởng của thành phố trong thời gian tới…

Đại diện các sở, ban, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều nội dung được các cơ quan báo chí quan tâm, đồng thời cung cấp thêm thông tin về những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố đang triển khai nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao hiệu quả quản lý trên các lĩnh vực. Chánh Văn phòng UBND thành phố Hoàng Việt Cường cũng thông tin rõ một số vấn đề được dư luận và báo chí đặc biệt quan tâm.

Phát biểu kết luận, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hoàng Việt Cường ghi nhận và đánh giá cao vai trò đồng hành của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần phản ánh kịp thời tình hình kinh tế - xã hội, lan tỏa những kết quả tích cực cũng như những nỗ lực của thành phố trong quá trình phát triển.

Ông Hoàng Việt Cường mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phản ánh khách quan, toàn diện các mặt của đời sống kinh tế - xã hội; đồng thời tích cực đồng hành cùng chính quyền trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách, phát hiện và kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn. 

Lê Thọ
