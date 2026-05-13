Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế ra mắt Hệ thống nhận diện thương hiệu

Trình bày nhận diện logo của trường

Trong xu thế xã hội hóa giáo dục và tăng cường quyền tự chủ đại học, việc xây dựng, phát triển thương hiệu luôn được các trường đại học quan tâm.

Hệ thống nhận diện thương hiệu của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế được xây dựng và thiết kế dựa trên sự kết hợp đồng bộ, nhất quán của nhiều yếu tố như tên gọi, logo, màu sắc chủ đạo, kiểu chữ và các ứng dụng nhận diện thương hiệu.

Qua đó, góp phần tạo nên sự khác biệt trong công tác truyền thông, quảng bá và lan tỏa thương hiệu của nhà trường đến đội ngũ viên chức, người lao động, người học, nhà tuyển dụng và cộng đồng. Hiệu quả của hoạt động truyền thông không chỉ giúp nâng cao nhận thức về thương hiệu mà còn góp phần khẳng định vị thế, uy tín của nhà trường trong quá trình thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển đến năm 2030.

Lễ ra mắt Hệ thống nhận diện thương hiệu là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm đổi mới và khát vọng phát triển của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trong giai đoạn mới; đồng thời đặt ra những yêu cầu và kỳ vọng mới đối với toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên. Mỗi thành viên của nhà trường cần trở thành một “đại sứ thương hiệu”, lan tỏa tinh thần sư phạm cùng khát vọng vươn lên trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.