  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 15/05/2026 10:33

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế ra mắt Hệ thống nhận diện thương hiệu

HNN.VN - Ngày 15/5, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức lễ ra mắt Hệ thống nhận diện thương hiệu của nhà trường.

Gần 2.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực các môn năng khiếu khối M, N năm 2026Mở ngành vật lý kỹ thuật: Bước đi chiến lược đón đầu công nghệ caoTrường Đại học Sư phạm hỗ trợ 120 sinh viên về quê đón Tết99% sinh viên sư phạm Huế thực tập cuối khóa xếp loại giỏi

Trình bày nhận diện logo của trường 

Trong xu thế xã hội hóa giáo dục và tăng cường quyền tự chủ đại học, việc xây dựng, phát triển thương hiệu luôn được các trường đại học quan tâm.

Hệ thống nhận diện thương hiệu của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế được xây dựng và thiết kế dựa trên sự kết hợp đồng bộ, nhất quán của nhiều yếu tố như tên gọi, logo, màu sắc chủ đạo, kiểu chữ và các ứng dụng nhận diện thương hiệu.

Qua đó, góp phần tạo nên sự khác biệt trong công tác truyền thông, quảng bá và lan tỏa thương hiệu của nhà trường đến đội ngũ viên chức, người lao động, người học, nhà tuyển dụng và cộng đồng. Hiệu quả của hoạt động truyền thông không chỉ giúp nâng cao nhận thức về thương hiệu mà còn góp phần khẳng định vị thế, uy tín của nhà trường trong quá trình thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển đến năm 2030.

Lễ ra mắt Hệ thống nhận diện thương hiệu là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm đổi mới và khát vọng phát triển của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trong giai đoạn mới; đồng thời đặt ra những yêu cầu và kỳ vọng mới đối với toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên. Mỗi thành viên của nhà trường cần trở thành một “đại sứ thương hiệu”, lan tỏa tinh thần sư phạm cùng khát vọng vươn lên trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Tin, ảnh: Ngọc Lan
 Từ khóa:
Trường Đại họcSư phạmĐại học Huếra mắtHệ thốngthương hiệu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đại học Huế đa dạng phương thức tuyển sinh, tăng cơ hội cho thí sinh

Những năm gần đây, Đại học Huế triển khai thêm phương thức xét tuyển dựa trên kết quả đánh giá năng lực, với mong muốn đa dạng hóa các kênh tuyển sinh, tạo thêm cơ hội cho thí sinh. Đây cũng là hướng đi phù hợp với chủ trương chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về đổi mới tuyển sinh và tăng quyền tự chủ cho các cơ sở đào tạo.

Đại học Huế đa dạng phương thức tuyển sinh, tăng cơ hội cho thí sinh
NGƯỠNG ĐẦU VÀO VÀ TIÊU CHÍ PHỤ TRONG TUYỂN SINH TẠI ĐẠI HỌC HUẾ:
Thí sinh cần lưu ý

Năm 2026, Đại học Huế (ĐHH) có 5 phương thức xét tuyển. Theo quy chế tuyển sinh hiện hành, không phân biệt chỉ tiêu giữa các phương thức xét tuyển. Đại học Huế xây dựng và áp dụng quy tắc quy đổi tương đương giữa các phương thức và tổ hợp xét tuyển, đúng với yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), nhằm bảo đảm sự công bằng trong xét tuyển.

Thí sinh cần lưu ý
Khai mạc Giải Bóng chuyền sinh viên HUSC năm 2026

Ngày 6/5, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (HUSC) tổ chức lễ khai mạc Giải Bóng chuyền sinh viên HUSC năm 2026 trong không khí sôi nổi, hào hứng của đông đảo sinh viên và cán bộ giảng viên.

Khai mạc Giải Bóng chuyền sinh viên HUSC năm 2026

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top