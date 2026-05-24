Giữ sức khỏe tinh thần mùa tuyển sinh

Học sinh lớp 12 ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Áp lực

Chỉ còn ít ngày nữa, hàng ngàn học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - dấu mốc khép lại 12 năm đèn sách và mở ra những lựa chọn cho tương lai. Bên cạnh khối lượng kiến thức, nhiều học sinh còn mang theo nỗi lo về kỳ vọng của gia đình, sự cạnh tranh và cả nỗi sợ không đạt được mục tiêu đã đặt ra. Áp lực là điều khó tránh khỏi.

Nguyễn Hoàng Bảo Thi, học sinh lớp 12 Trường THPT Cao Thắng chia sẻ: Dù đã hoàn thành chương trình ôn luyện nhưng càng gần ngày thi, em càng lo lắng vì nghĩ bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót. Có lúc em tự hỏi liệu mình sử dụng thời gian hiệu quả hay chưa nhưng rồi lại tự nhắc bản thân phải cố gắng hơn vì tương lai và không phụ lòng kỳ vọng của ba mẹ.

Không riêng Bảo Thi, em Nguyễn Thái Bảo, học sinh lớp 12 Trường THPT A Lưới cũng cho biết, những ngày này, em luôn sống trong cảm giác đan xen giữa lo lắng và áp lực trước kỳ thi quan trọng sắp tới. Với Bảo, điều khiến em căng thẳng không chỉ là kết quả bài thi mà còn là nỗi sợ chưa thể đáp ứng kỳ vọng của gia đình.

Theo các chuyên gia tâm lý, lo lắng trước kỳ thi là trạng thái khá phổ biến ở học sinh cuối cấp. Tuy nhiên, nếu căng thẳng kéo dài mà không được giải tỏa đúng cách sẽ ảnh hưởng đến cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Thực tế cho thấy, nhiều học sinh rơi vào tình trạng mất ngủ, đau đầu, mệt mỏi do học tập với cường độ cao trong thời gian dài. Không ít em thường xuyên thiếu tỉnh táo, học nhiều nhưng hiệu quả tiếp thu không như mong muốn.

Bên cạnh áp lực về kiến thức, nhiều học sinh còn mang tâm lý sợ kết quả không đạt kỳ vọng, thiếu tự tin khi làm bài hoặc tự tạo áp lực khi liên tục so sánh bản thân với bạn bè. Một số em dễ rơi vào trạng thái căng thẳng khi thi thử, thậm chí mất bình tĩnh, quên kiến thức dù đã ôn tập khá kỹ.

Điểm tựa từ gia đình và thầy cô

Theo lời khuyên của các giáo viên, trong giai đoạn nước rút trước kỳ thi, điều quan trọng nhất là học sinh cần biết cân bằng giữa việc học và nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe cũng như duy trì tâm lý ổn định. Việc tin tưởng vào quá trình nỗ lực của bản thân sẽ giúp các em tự tin và vững vàng hơn khi bước vào phòng thi.

Bên cạnh việc đồng hành trong học tập, gia đình và nhà trường cũng cần dành nhiều sự quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần của học sinh. Sự động viên, chia sẻ từ người lớn sẽ giúp các em giảm bớt áp lực và có tâm thế tốt hơn trước kỳ thi. Với nhiều học sinh, gia đình chính là điểm tựa tinh thần quan trọng trong giai đoạn nước rút.

Để giữ tinh thần ổn định, nhiều học sinh bắt đầu học cách cân bằng giữa việc học và nghỉ ngơi. Nguyễn Hoàng Bảo Thi cho biết, em cố gắng duy trì thói quen ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ và hạn chế sử dụng điện thoại khi học bài. Sau mỗi khoảng thời gian làm đề, em thường nghỉ ngơi từ 15 đến 20 phút để đầu óc thư giãn hơn. Nếu không giữ được sức khỏe thì rất khó để ôn thi hiệu quả.

Theo cô giáo Hà Bảo Vy, giáo viên Trường THPT A Lưới, ở giai đoạn này, chúng tôi luôn cố gắng tạo không khí học tập nhẹ nhàng, động viên học sinh giữ tâm lý ổn định, tránh học quá sức. Giáo viên chủ nhiệm cũng thường xuyên trao đổi với phụ huynh để phối hợp hỗ trợ các em cả về học tập lẫn tâm lý.

Cô Nguyễn Thị Kim Quý, giáo viên Trường THPT Cao Thắng cho rằng, điều học sinh cần nhất lúc này không chỉ là thời gian ôn tập mà còn là sự thấu hiểu và niềm tin từ gia đình, thầy cô. Phụ huynh cũng cần giảm bớt áp lực kỳ vọng, quan tâm hơn đến chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ và trạng thái tinh thần của con em mình. Học sinh cần giữ sự bình tĩnh, tự tin và có kế hoạch học tập hợp lý thay vì học dồn ép trong thời gian ngắn. Khi có được tâm lý ổn định và niềm tin vào bản thân, các em sẽ vững vàng hơn khi bước vào phòng thi.