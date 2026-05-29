Nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em, ưu tiên chăm sóc thay thế dựa vào gia đình

HNN.VN - Ngày 2/6, Bộ Y tế phối hợp với tổ chức Care for Children tổ chức buổi làm việc về triển khai dự án (DA) tăng cường chăm sóc thay thế trong môi trường gia đình cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn 2026 - 2028 tại Huế. Chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giúp các em được sống trong môi trường gia đình an toàn, ổn định và đầy yêu thương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự có PGS.TS.BSCKII Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan và tổ chức Care for Children.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP. Huế, Care for Children là tổ chức từ thiện hoạt động với tầm nhìn “Vì một thế giới nơi mọi trẻ em được sống trong gia đình”. Nhiều năm qua, tổ chức đã hợp tác với chính phủ các quốc gia nhằm triển khai mô hình chăm sóc thay thế trong môi trường gia đình, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được lớn lên trong không gian an toàn, ổn định và nhận được sự yêu thương từ cộng đồng.

Dự án tại Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng cường các hình thức chăm sóc thay thế dựa vào gia đình cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong giai đoạn 2026 - 2028. Riêng tại Huế, chương trình đặt mục tiêu đến năm 2028 sẽ củng cố và nâng cao năng lực của hệ thống bảo vệ trẻ em, ưu tiên phát triển mô hình chăm sóc thay thế dựa vào gia đình, qua đó giúp mọi trẻ em đều có cơ hội được sống, học tập và phát triển trong môi trường gia đình an toàn, ổn định và giàu tình yêu thương.

 Lãnh đạo Bộ Y tế, UBND thành phố cùng các sở, ngành và Tổ chức Care for Children chụp ảnh lưu niệm 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với công tác an sinh xã hội và bảo vệ trẻ em, đồng thời cho rằng Huế là địa phương có nhiều truyền thống tốt đẹp, gặt hái nhiều kết quả tích cực trong việc chăm lo cho trẻ em thời gian qua. Với sự đồng hành của các cấp chính quyền cùng sự hỗ trợ từ Care for Children, DA được kỳ vọng sẽ mang lại những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc trẻ em trên địa bàn. Thứ trưởng cũng khẳng định Bộ Y tế sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai hiệu quả.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn bày tỏ kỳ vọng DA sẽ mở ra thêm cơ hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trẻ mồ côi và trẻ không có nguồn nuôi dưỡng, được sống trong môi trường gia đình ổn định và nhận được sự chăm sóc toàn diện. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, thành phố luôn xác định trẻ em là tương lai của đất nước, vì vậy công tác bảo vệ, chăm sóc và tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện luôn được địa phương quan tâm hàng đầu.

Lãnh đạo UBND TP. Huế cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để Care for Children triển khai DA, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các đơn vị liên quan nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung đề ra. Việc triển khai DA không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống bảo vệ trẻ em mà còn thể hiện quyết tâm của các cấp, ngành trong việc bảo đảm mọi trẻ em đều được lớn lên trong vòng tay gia đình, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai.

THANH HƯƠNG
