Giám sát việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ tại Sở Y tế và Đại học Huế

HNN.VN - Ngày 22/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Huế tổ chức công bố quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ tại Sở Y tế và Đại học Huế.

Đoàn Giám sát do đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố làm Trưởng đoàn.

Nội dung giám sát đối với Sở Y tế và Đại học Huế tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị; việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ tại hai đơn vị.

Tại các buổi làm việc, Đoàn Giám sát đã công bố quyết định, thông qua kế hoạch giám sát, hướng dẫn đề cương báo cáo tự giám sát và thống nhất lịch làm việc với các đơn vị. 

Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng nhấn mạnh, công tác giám sát nhằm đánh giá đúng những ưu điểm, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Lãnh đạo Sở Y tế và Đại học Huế đã tiếp thu các nội dung triển khai của Đoàn Giám sát; đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Giám sát hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

ĐỨC QUANG
