Dưa lưới vàng gọi khách về Hà Cảng

Con đường về Hà Cảng thuộc xã Đan Điền (xã Quảng Phú trước đây) những ngày này nhộn nhịp hơn thường lệ bởi những đoàn xe đến thăm vườn dưa lưới. Được check-in miễn phí, ăn thử dưa tại vườn, khi về họ đều mang theo những bức ảnh đẹp và cả những quả dưa căng tròn, thơm ngon.

Sau vài năm lập nghiệp ở phương Nam, 2 năm trước, anh Lê Quang Sang và Trần Thị Tuyết Nhi quyết định trở lại quê nhà, bắt tay trồng dưa lưới. Với kinh nghiệm làm nhà màng tích lũy được, đôi vợ chồng thế hệ 9X gầy dựng vườn dưa trên vùng đất vốn trồng cây ăn trái kém hiệu quả. Sau khi thử nghiệm các giống khác nhau, họ quyết định chuyên canh dưa lưới vàng và đặt tên vườn là Thanh Trúc farm.

Thanh Trúc farm có 4 vườn dưa trồng trong nhà màng, mỗi năm sản xuất 3 - 4 vụ; bình quân 4 - 5 tấn quả/ vườn. Mỗi đợt thu hoạch dưa lưới vàng diễn ra trong 10 - 15 ngày. Ngoài đóng cho khách sĩ ở miền Nam, vườn còn đón khách đến tham quan, chụp ảnh và bán lẻ bằng hình thức giao hàng tận nơi. Nhờ đầu ra ổn định và đối tác liên kết, mô hình mang lại nguồn thu nhập cao, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương".

Năm nay thời tiết thuận lợi, dưa cho năng suất cao, độ Brix (chỉ số đo lường tổng lượng chất rắn hòa tan - chủ yếu là đường trong dung dịch độ ngọt) đạt từ 15 - 17/%, vượt xa tiêu chuẩn thu hái (12%). Anh Lê Quang Sang cho biết, sau 6 năm gắn bó với nghề trồng dưa lưới trong nhà màng, khâu khó nhất là tạo lưới và bổ sung các chất dinh dưỡng chất giúp quả có độ ngọt. Do đặc thù, lao động làm việc liên tục trong nhà màng với nền nhiệt độ cao, vì vậy, việc thuê thêm nhân công rất khó khăn.

Vào mùa thu hoạch, từ 5 giờ sáng, hai vợ chồng đã bắt tay hái dưa, bọc dưa, đóng hàng đi; công việc có khi kết thúc đêm khuya hoặc kéo dài đến 1h sáng hôm sau. Nhờ mạng xã hội lan tỏa, mọi người biết đến vườn dưa nhiều hơn, khách ghé thăm liên tục hàng ngày. “Vườn rất vui khi đón bà con đến tham quan chụp ảnh miễn phí và giới thiệu một sản phẩm nông nghiệp an toàn đến mọi người. Mình chuẩn bị một số dụng cụ làm vườn, gậy selfi để ai cũng săn được ảnh đẹp. Ngoài ra, nhờ các Facebooker và TikToker nên dưa lưới của vườn được lan tỏa đến nhiều người”, chị Tuyết Nhi nói.

Đưa các con đến tham quan, chị Phạm Trần Nhật An ở phường Phú Xuân hào hứng nghe câu chuyện canh tác dưa công nghệ cao, đồng thời ăn thử dưa tại vườn. “Mình đến đây lần đầu tiên, cho các con tiếp xúc với cây trái thiên nhiên để các bạn nhỏ làm quen với nghề nông. Thật sự rất thú vị và rất thích. Mùa tới mình sẽ ghé lại”, chị An chia sẻ.

Một quả dưa đạt trọng lượng hơn 3,75kg. Mỗi cây, chủ vườn cắt tỉa, chỉ để lại 1 trái duy nhất

Độ ngọt 15-17%, các quả nặng từ 2 - 3kg, báo hiệu một vụ mùa bội thu

Dưa hái tại vườn được bán với giá 40.000 đồng/kg

Giang-Linh (thực hiện)