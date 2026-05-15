  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 15/05/2026 10:38

Hoàn thiện pháp luật về giám định tư pháp

HNN.VN - Ngày 15/5, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Đại học Tula, Học viện Hành chính trực thuộc Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan và Công ty Luật Viên An tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Hoàn thiện pháp luật về giám định tư pháp: Kinh nghiệm của Việt Nam, Liên bang Nga, Cộng hòa Azerbaijan và một số quốc gia trên thế giới”.

Phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Luật Chuyển đổi sốTập huấn kỹ năng cho cán bộ làm công tác pháp chế và truyền thôngPhổ biến Luật An ninh mạng và Luật Giám định tư phápHiểu pháp luật để tránh vi phạmTuyên truyền pháp luật cho hơn 200 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệpTruyền thông chính sách cần trở thành quy trình bắt buộc trong xây dựng và thi hành pháp luật

Nhiều tham luận về nội dung học thuật và thực tiễn được trình bày tại hội thảo

Trong tiến trình cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, giám định tư pháp giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính khách quan, chính xác của hoạt động tố tụng. Mặc dù hệ thống pháp luật về giám định tư pháp từng bước được hoàn thiện, song thực tiễn thi hành vẫn đặt ra nhiều yêu cầu cần tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc tham khảo kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.

Hội thảo được tổ chức thành ba phiên chuyên đề gồm: “Giám định tư pháp -  Kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam”; “Vai trò và việc sử dụng kết luận giám định tư pháp trong giải quyết các vụ án hình sự”; “Kinh nghiệm giám định tư pháp của Liên bang Nga và một số quốc gia trên thế giới”.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn học thuật và thực tiễn để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và luật sư trong và ngoài nước trao đổi, thảo luận về những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến giám định tư pháp; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam; đồng thời tăng cường hợp tác nghiên cứu, đào tạo và kết nối giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu với các tổ chức hành nghề pháp lý trong nước và quốc tế.

Hội thảo kỳ vọng đóng góp cơ sở lý luận, thực tiễn cùng các kiến nghị chính sách phục vụ việc hoàn thiện pháp luật về giám định tư pháp ở Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo pháp luật.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
Hoàn thiệnpháp luậtvề giám địnhtư pháp
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hoàn thiện thể chế như một "chu trình sống"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quyết định kiện toàn các Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và cải cách tư pháp là một sự kiện chính trị quan trọng. Nhưng điều đáng chú ý nhất không chỉ nằm ở việc sắp xếp tổ chức hay thay đổi đầu mối chỉ đạo, mà nằm ngay trong tên gọi mới "Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật", do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng ban.

Hoàn thiện thể chế như một chu trình sống
Hoàn thiện cơ chế đặc thù, tạo đà phát triển bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Huế mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện thể chế, chính sách tương xứng với vị thế của thành phố. Trong bối cảnh đó, Huế cần những cơ chế đặc thù đủ mạnh để tạo bứt phá, nhưng đồng thời vẫn giữ gìn được bản sắc của một đô thị di sản.

Hoàn thiện cơ chế đặc thù, tạo đà phát triển bền vững
Nghiên cứu hoàn thiện thể chế phát triển hệ thống giáo dục

Trong bối cảnh đổi mới đòi hỏi những đột phá về phát triển giáo dục, việc nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế hệ thống giáo dục là yêu cầu cấp thiết, nhằm tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Nghiên cứu hoàn thiện thể chế phát triển hệ thống giáo dục
Phổ biến Luật An ninh mạng và Luật Giám định tư pháp

Ngày 22/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Huế tổ chức hội nghị phổ biến Luật An ninh mạng và Luật Giám định tư pháp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và báo cáo viên pháp luật trên địa bàn.

Phổ biến Luật An ninh mạng và Luật Giám định tư pháp

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top