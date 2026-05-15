Nhiều tham luận về nội dung học thuật và thực tiễn được trình bày tại hội thảo

Trong tiến trình cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, giám định tư pháp giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính khách quan, chính xác của hoạt động tố tụng. Mặc dù hệ thống pháp luật về giám định tư pháp từng bước được hoàn thiện, song thực tiễn thi hành vẫn đặt ra nhiều yêu cầu cần tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc tham khảo kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.

Hội thảo được tổ chức thành ba phiên chuyên đề gồm: “Giám định tư pháp - Kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam”; “Vai trò và việc sử dụng kết luận giám định tư pháp trong giải quyết các vụ án hình sự”; “Kinh nghiệm giám định tư pháp của Liên bang Nga và một số quốc gia trên thế giới”.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn học thuật và thực tiễn để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và luật sư trong và ngoài nước trao đổi, thảo luận về những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến giám định tư pháp; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam; đồng thời tăng cường hợp tác nghiên cứu, đào tạo và kết nối giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu với các tổ chức hành nghề pháp lý trong nước và quốc tế.

Hội thảo kỳ vọng đóng góp cơ sở lý luận, thực tiễn cùng các kiến nghị chính sách phục vụ việc hoàn thiện pháp luật về giám định tư pháp ở Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo pháp luật.