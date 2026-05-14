Trao tặng tài liệu nghiên cứu cây chè Mụ Nú

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung trao đổi về đặc điểm sinh học, giá trị dược liệu và tiềm năng kinh tế của cây chè Mụ Nú – một loài cây bản địa gắn với đời sống người dân miền núi. Nhiều ý kiến cũng phân tích khả năng phát triển các sản phẩm đặc sản địa phương từ nguồn nguyên liệu này, hướng đến xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng phục vụ nhu cầu thị trường.

Bên cạnh đó, công tác bảo tồn nguồn gen, kỹ thuật nhân giống, quy trình chăm sóc và khai thác bền vững cây chè Mụ Nú cũng được các chuyên gia chia sẻ với nhiều góc nhìn thực tiễn. Các đại biểu cho rằng, việc nghiên cứu sâu hơn về giá trị của cây chè Mụ Nú sẽ góp phần bảo tồn nguồn tài nguyên bản địa quý, đồng thời mở ra hướng phát triển sinh kế cho người dân vùng cao.

Diễn đàn không chỉ mang đến những thông tin khoa học hữu ích mà còn tạo cơ hội kết nối giữa các nhà khoa học, cơ sở đào tạo và đơn vị sản xuất nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật và phát triển chuỗi giá trị cho các sản phẩm từ cây chè Mụ Nú. Đây cũng là dịp để sinh viên tiếp cận các xu hướng nghiên cứu mới, nâng cao kiến thức chuyên môn và tăng cường gắn kết giữa học tập với thực tiễn sản xuất.

Thông qua chương trình, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao đời sống cho người dân miền núi trong thời gian tới.