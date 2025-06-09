Khảo sát công tác quản lý hậu cần phương tiện tránh thai tại Trung tâm Y tế Hương Thủy

Lãnh đạo phòng Quy mô Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế phát biểu tại cuộc họp

Tham dự buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Thu, Phó Trưởng phòng Quy mô Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cùng các thành viên trong đoàn; đại diện Phòng Dân số và Phát triển, Sở Y tế TP. Huế cùng lãnh đạo TTYT Hương Thủy.

Qua khảo sát thực tế, Đoàn công tác ghi nhận TTYT Hương Thủy đã triển khai hiệu quả công tác quản lý hậu cần phương tiện tránh thai theo đúng quy định của ngành. Công tác bảo quản, cấp phát và phân phối các loại phương tiện tránh thai được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời cho người dân có nhu cầu. Bên cạnh đó, hoạt động thống kê, báo cáo, quản lý kho cũng như theo dõi xuất - nhập - tồn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tại địa phương.

Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát cũng lắng nghe những khó khăn, vướng mắc đơn vị đang gặp phải trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Theo đó, cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo quản phương tiện tránh thai tại kho còn một số hạn chế. Một số dịch vụ kỹ thuật như cấy thuốc tránh thai hoặc tháo que cấy tránh thai hiện chưa thể thực hiện tại các trạm y tế cơ sở. Ngoài ra, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TTYT Hương Thủy vẫn tiếp tục đàm phán giá và triển khai dịch vụ đối với các đối tượng có nhu cầu tại 3 phường trên địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực của TTYT Hương Thủy trong việc duy trì hệ thống quản lý hậu cần phương tiện tránh thai ổn định, hiệu quả, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho người dân. Đồng thời, đoàn đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo quản và phân phối phương tiện tránh thai; tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hoạt động khảo sát lần này không chỉ giúp đánh giá thực trạng công tác hậu cần phương tiện tránh thai tại cơ sở mà còn là dịp để các đơn vị chuyên môn nắm bắt tình hình thực tế, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân số trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu về dân số và phát triển trên địa bàn TP. Huế.