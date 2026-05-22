Chủ động cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026

Ôn tập cho học sinh lớp 12

Điều chỉnh thuận lợi hơn cho thí sinh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức sớm hơn khoảng 2 tuần so với năm 2025. Điều này kéo theo toàn bộ các khâu chuẩn bị phải được triển khai sớm hơn thường lệ, từ việc hoàn thành chương trình lớp 12, tổ chức ôn tập, đăng ký dự thi đến chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự và công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương. Việc tổ chức thi sớm góp phần rút ngắn tiến độ xét công nhận tốt nghiệp, công bố kết quả và hỗ trợ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), kỳ thi năm nay tại TP. Huế có khoảng 13.630 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 12.311 thí sinh giáo dục phổ thông, 1.119 thí sinh giáo dục thường xuyên và 200 thí sinh tự do. Toàn thành phố tổ chức 37 điểm thi đặt tại các trường THPT, THCS với khoảng 620 phòng thi.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT cho hay, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có nhiều điều chỉnh theo hướng tạo thuận lợi hơn cho thí sinh và nâng cao hiệu quả tổ chức kỳ thi. Một trong những điểm mới là mở rộng danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi trong xét tốt nghiệp THPT, trong đó bổ sung chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp độ 3 trở lên.

Các thủ tục hành chính liên quan đến kỳ thi cũng được tinh giản đáng kể khi số lượng giấy tờ của thí sinh trước và sau kỳ thi giảm một nửa. Theo đó, giấy báo dự thi và thẻ dự thi được tích hợp thành “Giấy báo dự thi”; giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi được gộp thành “Giấy chứng nhận kết quả thi” do trường phổ thông nơi thí sinh đăng ký dự thi cấp.

Thời gian nhận đơn phúc khảo được rút ngắn còn 5 ngày thay vì 10 ngày như trước nhằm đẩy nhanh tiến độ công bố kết quả, tạo thuận lợi cho công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng. Quy trình chấm phúc khảo cũng được siết chặt hơn, khi bài thi có sự thay đổi từ 0,25 điểm trở lên thì cán bộ chấm phúc khảo và cán bộ chấm ban đầu phải đối thoại trực tiếp để thống nhất kết quả.

Một số quy định về diện ưu tiên cũng được điều chỉnh phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đồng bộ với nhóm được ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng. Chẳng hạn, học sinh là người dân tộc thiểu số học tại các xã đặc biệt khó khăn ít nhất 2/3 thời gian của cấp THPT sẽ được cộng 0,5 điểm ưu tiên thay vì phải học đủ cả 3 năm như trước.

Năm nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức kỳ thi tiếp tục được tăng cường nhằm giảm bớt các khâu thủ công, tối ưu hóa việc truyền dữ liệu giữa các Hội đồng thi và Bộ GD&ĐT thông qua hệ thống quản lý thi. Đây cũng là năm thứ hai triển khai việc truyền, nhận đề thi qua hệ thống bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, góp phần nâng cao mức độ an toàn, bảo mật trong vận chuyển, tiếp nhận dữ liệu phục vụ kỳ thi. Công tác thanh, kiểm tra kỳ thi cũng được điều chỉnh theo hướng tinh gọn hơn, giảm chồng chéo trong triển khai nhiệm vụ, đồng thời nâng cao trách nhiệm tự kiểm tra, giám sát của các đơn vị trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Rà soát kỹ các điều kiện cho kỳ thi

Ông Nguyễn Tân cho biết, Sở GD&ĐT đặc biệt chú trọng công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ngành giáo dục sẽ tiếp tục rà soát toàn diện các điều kiện phục vụ kỳ thi, từ nhân lực, cơ sở vật chất đến các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, y tế, điện lực, thông tin liên lạc và công tác kiểm tra. Những tình huống bất thường có thể phát sinh cũng được xây dựng kịch bản xử lý từ sớm nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, hạn chế tối đa sai sót hoặc bị động trong quá trình tổ chức.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Để chuẩn bị cho kỳ thi, ngay từ cuối tháng 4, Sở GD&ĐT đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Công tác tập huấn nghiệp vụ coi thi, chấm thi, kiểm tra thi cũng được xây dựng kế hoạch sớm, nhằm bảo đảm đội ngũ tham gia kỳ thi nắm chắc quy chế, quy trình thực hiện. Khu vực làm đề và in sao đề thi được chỉnh trang, nâng cấp, kết hợp bố trí khu vực làm phách bài thi tự luận. Các trang thiết bị phục vụ công tác đề thi tại khu vực cách ly cũng được kiểm tra, bảo dưỡng nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật theo quy định.

Đến thời điểm này, các điểm thi đã cơ bản hoàn tất việc bố trí phòng thi, sắp xếp danh sách thí sinh và xây dựng các phương án bảo đảm an toàn cho kỳ thi. Nhiều tình huống có thể phát sinh như cháy nổ, ùn tắc giao thông, mất điện hay các vấn đề về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm đều được tính toán, chuẩn bị phương án xử lý từ sớm. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi cũng được triển khai đồng bộ. Từ tủ đựng đề thi, bài thi, khóa niêm phong, các loại biên bản phục vụ coi thi đến hệ thống camera an ninh, điện thoại cố định… đều được rà soát kỹ theo đúng quy định.

Chỉ đạo công tác chuẩn bị, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường phối hợp, thực hiện nghiêm quy chế thi và chủ động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh tại điểm thi. Nhấn mạnh đây là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực thi; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ làm nhiệm vụ và thí sinh, góp phần để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.