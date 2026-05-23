Khoảng 170 nghìn thí sinh bước vào Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2, cao nhất từ trước đến nay

Ngày 24/5, khoảng 172 nghìn thí sinh bước vào Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

 Thí sinh chuẩn bị bước vào Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2. (Ảnh: CTV)

Đây là đợt thi có số lượng thí sinh tham gia Kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đông nhất từ trước đến nay.

Trong số này, có hơn 109 nghìn thí sinh đã tham gia Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1.

So với đợt 2 năm 2025 (có 97.387 thí sinh), số lượng đăng ký đợt 2 năm 2026 tăng 77,25%. Những con số này cho thấy kỳ thi tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ thí sinh và các cơ sở giáo dục đại học.

Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 được tổ chức tại 15 tỉnh, thành phố như: Thành phố Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang…

Đề thi Đánh giá năng lực gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn với phần Tư duy khoa học (30 câu), Toán (30 câu), Sử dụng ngôn ngữ (60 câu Tiếng Việt và Tiếng Anh).

Thí sinh làm bài trên giấy trong 150 phút. Điểm của từng câu có trọng số khác nhau, tùy thuộc vào độ khó, tổng điểm là 1.200 điểm.

Dự kiến, kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 công bố vào ngày 6/6.

Trước đó, ngày 5/4, Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 đã được tổ chức với sự tham gia hơn 133 nghìn thí sinh, đạt tỷ lệ dự thi 98,33% so với số đăng ký.

Phổ điểm Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 trải rộng với độ lệch chuẩn bằng 141,2 thể hiện khả năng phân loại thí sinh tốt.

Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực. Điểm thấp nhất là 27 điểm, cao nhất là 1098 điểm.

