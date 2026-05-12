Đại học Huế đa dạng phương thức tuyển sinh, tăng cơ hội cho thí sinh

Thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực khối M, N tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Trong mùa tuyển sinh năm 2026, Đại học Huế có 5 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo, không quá 10% chỉ tiêu mỗi ngành; xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông; xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT; xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực; xét tuyển kết hợp, bao gồm kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập cấp THPT hoặc điểm năng khiếu với chứng chỉ ngoại ngữ được quy đổi.

Đại học Huế đã xây dựng và áp dụng quy tắc quy đổi tương đương giữa các phương thức và tổ hợp xét tuyển theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT nhằm bảo đảm sự công bằng trong xét tuyển. Toàn bộ quy trình tuyển sinh được chuẩn hóa theo kế hoạch chung, từ công bố thông tin, tổ chức xét tuyển đến xử lý dữ liệu, bảo đảm tính đồng bộ trên hệ thống chung.

Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả đánh giá năng lực không phải là phương thức thay thế, mà được triển khai song song với phương thức khác. Mục tiêu là tạo thêm cơ hội cho thí sinh và giúp nhà trường có thêm cơ sở để đánh giá người học một cách toàn diện hơn. Đại học Huế đã chủ động rà soát, điều chỉnh đề án tuyển sinh từ sớm, không chỉ tuân thủ quy định mới mà còn hướng tới một hệ thống tuyển sinh minh bạch, ổn định và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Với phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, Đại học Huế dùng điểm các môn trong tổ hợp từ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ở phương thức đánh giá năng lực, các trường sử dụng kết quả từ các kỳ thi riêng như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Điểm thi THPT được áp dụng cho tất cả các ngành của Đại học Huế, trong khi kết quả đánh giá năng lực chỉ áp dụng cho một số ngành, các trường thành viên.

Mỗi phương thức có một cách tiếp cận khác nhau. Kỳ thi tốt nghiệp THPT chủ yếu đánh giá mức độ nắm vững kiến thức trong chương trình phổ thông, trong khi đánh giá năng lực có xu hướng chú trọng hơn đến khả năng vận dụng và tư duy tổng hợp.

“Theo quan điểm của chúng tôi, không nên đặt nặng sự so sánh, bởi mỗi phương thức đều có giá trị riêng. Việc kết hợp nhiều phương thức sẽ giúp quá trình tuyển sinh được cân bằng và toàn diện hơn. Đại học Huế đã xây dựng và áp dụng quy tắc quy đổi tương đương giữa các phương thức và tổ hợp xét tuyển, đúng với yêu cầu của Bộ GD&ĐT nhằm bảo đảm sự công bằng trong xét tuyển”, TS. Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế trao đổi.

Qua thực tế triển khai, Đại học Huế nhận thấy kết quả đánh giá năng lực mang lại thêm một góc nhìn trong việc lựa chọn thí sinh. Tuy nhiên, để bảo đảm sự công bằng và phù hợp với điều kiện học tập của thí sinh ở nhiều vùng miền, Đại học Huế vẫn tiếp cận theo hướng thận trọng, coi đây là kênh tham khảo bổ sung bên cạnh các phương thức khác.

Theo dõi bước đầu cho thấy chất lượng sinh viên trúng tuyển từ phương thức đánh giá năng lực khá tương đồng với các phương thức khác; mỗi nhóm sinh viên có những điểm mạnh riêng. Điều này cho thấy việc duy trì nhiều phương thức tuyển sinh là cần thiết, để có thể lựa chọn người học theo nhiều khía cạnh khác nhau.

Trong thời gian tới, Đại học Huế sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả của từng phương thức, từ đó có điều chỉnh phù hợp với tuyển sinh theo từng ngành. Đồng thời, nhà trường chú trọng minh bạch thông tin, phối hợp với các đơn vị tổ chức thi để nâng cao độ tin cậy của kết quả đánh giá năng lực. Quan điểm chung vẫn là phát triển hài hòa, không tuyệt đối hóa bất kỳ phương thức nào.

Theo TS. Lê Văn Tường Lân, thí sinh cần đọc kỹ thông tin tuyển sinh được đăng tải trên các kênh chính thống của đúng trường, ngành mình muốn đăng ký. Các em nên xem đánh giá năng lực là một cơ hội bổ sung, không phải phương án duy nhất. Việc Đại học Huế duy trì nhiều phương thức tuyển sinh cho thấy thí sinh nên chủ động xây dựng chiến lược xét tuyển đa kênh để tăng khả năng trúng tuyển vào ngành mong muốn. Đồng thời, cần chuẩn bị nền tảng kiến thức vững vàng và năng lực học tập thực chất. Các kỳ thi đánh giá năng lực thường đòi hỏi khả năng tổng hợp, tư duy và vận dụng, nên việc học đều các môn nền tảng, rèn kỹ năng làm bài và theo dõi sát các mốc thời gian đăng ký là rất quan trọng. Với những ngành có yêu cầu riêng, thí sinh cần đặc biệt lưu ý các điều kiện đi kèm về ngoại ngữ, năng khiếu hoặc tổ hợp môn xét tuyển.