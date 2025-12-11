  • Huế ngày nay Online
Đại học Huế: Trao 20 suất học bổng Keidanren & JCCI năm 2025 cho sinh viên

HNN.VN - Chiều 12/12, Đại học Huế tổ chức lễ trao học bổng Keidanren & JCCI năm 2025 cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực đạt kết quả tốt trong học tập.

Trao học bổng cho sinh viên 

Đợt này, học bổng Keidanren & JCCI trao 20 suất học bổng cho sinh viên Đại học Huế, mỗi suất trị giá 7 triệu đồng. Trước đó, năm 2024, 20 sinh viên xuất sắc của Đại học Huế cũng đã được nhận học bổng Keidanren & JCCI. Những suất học bổng góp phần giúp các em thêm tự tin trên hành trình học tập, đồng thời hiểu hơn về văn hóa Nhật Bản và mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế nhấn mạnh, trong hơn 20 năm đồng hành, Keidanren, JCCI cùng các doanh nghiệp Nhật Bản như Tập đoàn Sumitomo, Tập đoàn Ngân hàng MUFG tại Việt Nam, Tập đoàn Sojitz tại Việt Nam… luôn dành sự quan tâm thiết thực cho sinh viên Đại học Huế. Những suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp sức cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Bà Đỗ Thị Xuân Dung mong rằng, mối quan hệ giữa Đại học Huế - Keidanren - JCCI - các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần củng cố tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
