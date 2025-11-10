Trao 150 suất học bổng, quà hỗ trợ cho sinh viên ảnh hưởng lũ lụt

Trao học bổng và quà hỗ trợ lũ lụt cho sinh viên khó khăn

Theo đó, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tiến hành trao 150 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng và những phần quà hỗ trợ thiết thực được trao đến tận tay các bạn học sinh, sinh viên.

Nguồn kinh phí và quà tặng được trao cho các em do Hội đồng hương TP. Huế tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP. Dược phẩm và Thiết bị y tế Quang Thịnh, Công ty TNHH Thể thao CR hỗ trợ.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, trường đã chủ động phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, kịp thời chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần và hỗ trợ vật chất cho sinh viên bị ảnh hưởng nặng. Nhà trường bố trí nơi trú ẩn an toàn cho 300 sinh viên và hơn 1.000 suất ăn miễn phí trong những ngày mưa lũ kéo dài.

Dịp này, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế cũng tổ chức khen thưởng 18 sinh viên có nhiều đóng góp trong hỗ trợ nhà trường triển khai công tác phòng, chống bão lũ vừa qua.