Sôi nổi cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"

HNN.VN - Sáng 30/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" cấp thành phố năm học 2025 - 2026.

Tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” dành cho học sinh trung học cơ sở“Em yêu biển, đảo quê hương”

Em Võ Toàn Minh Thư (giữa) cùng các học sinh đoạt giải tại cuộc thi 

Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" là cầu nối để các em học sinh trung học tiếp cận, tìm hiểu về truyền thống cách mạng của địa phương, về giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế của biển đảo; từ đó hình thành lý tưởng sống cao đẹp, khát vọng cống hiến và ý thức sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 12/2025, cuộc thi đã được tổ chức rộng khắp trên địa bàn 7 xã, phường ven biển TP. Huế, thu hút sự tham gia của hơn 15.000 học sinh với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Tại vòng chung kết, 100 thí sinh tiêu biểu đến từ 27 trường THCS trên địa bàn thành phố đã tham gia tranh tài theo định dạng chương trình Rung chuông vàng. Trải qua những câu hỏi đầy lý thú về biển, đảo, lịch sử..., em Võ Toàn Minh Thư, học sinh lớp 8/1 trường THCS Vinh Xuân (xã Phú Vang) xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi.

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, vòng thi cấp thành phố là dịp để các em học sinh giao lưu, học hỏi, thể hiện kiến thức, bản lĩnh và trách nhiệm cao hơn với tình yêu biển, đảo; với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cuộc thi còn mang lại giá trị giáo dục sâu sắc, sự lan tỏa về nhận thức, trách nhiệm và tình yêu biển đảo lâu dài trong thế hệ trẻ của TP. Huế.

Dịp này, ban tổ chức cũng trao các giải thưởng về về tranh cổ động và làm video chủ đề biển, đảo quê hương cho các em học sinh.

Tin, ảnh: ĐĂNG TRÌNH
 Từ khóa:
biển đảocảnh sát biểnhọc sinhTP. Huếcuộc thiquê hương
