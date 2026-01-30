  • Huế ngày nay Online
Hơn 100 học sinh THPT tham gia cuộc thi tranh biện tiếng Anh cấp thành phố

HNN.VN - Chiều 31/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức vòng sơ khảo chọn học sinh giỏi tham gia cuộc thi “Tranh biện tiếng Anh cấp THPT” thành phố năm học 2025-2026 tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương.

 Cuộc thi giúp học sinh tăng cường khả năng lập luận, học cách trình bày ý tưởng bằng tiếng Anh

Vòng sơ khảo năm nay có sự tham gia của 110 học sinh ở các trường THPT trên địa bàn thành phố. Các em học sinh thi theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm, gồm các kỹ năng nghe, đọc, viết. Mỗi học sinh trong đội dự thi (gồm 3 học sinh, không thuộc học sinh chuyên Anh) của các trường tham gia làm 1 bài thi và tính điểm theo đội đăng ký.

Điểm của mỗi đội là tổng điểm của các thành viên dự thi theo danh sách đăng ký. 16 đội có kết quả cao nhất được chọn vào tiếp vòng bán kết và chung kết (không có thành viên nào bị điểm dưới 3,5 trên thang điểm 10).

Ở vòng bán kết và chung kết, các em học sinh sẽ thi theo hình thức tranh biện. 16 đội bắt thăm thành 8 cặp tranh biện trực tiếp về một nội dung liên quan đến các chủ đề trong chương trình tiếng Anh THPT. Một đội sẽ tranh biện theo hướng ủng hộ và đội còn lại theo hướng phản biện nội dung được bắt thăm.

Bắt đầu từ năm học 2023-2024, cuộc thi tranh biện tiếng Anh được Sở GD&ĐT tổ chức ở cấp THCS và THPT nhằm thúc đẩy việc phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh của học sinh ở các trường phổ thông trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động giúp học sinh tăng cường khả năng lập luận, học cách trình bày ý tưởng bằng tiếng Anh. Từ đó, khuyến khích các em học sinh hứng thú và học tốt hơn môn tiếng Anh trong nhà trường.

MINH HIỀN
